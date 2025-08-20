El tren de cuarta volvió a descarrilarse, y no sólo en los rieles de la transformación, sino en los de la credibilidad. El accidente de ayer allá en Izamal dejó más preguntas que respuestas, y aunque los morenazos de la 4T se apresuraron a calificar el suceso como un simple “percance operacional”, el golpe a la imagen de los megaproyectos de López Obrador es más duro que balasto de mala calidad.

Y aunque los daños fueron menores y ninguna persona resultó herida, los pasajeros fueron trasladados en autobuses a sus destinos. Las autoridades investigan el incidente y afirmaron que el servicio se siguió prestando en otras estaciones.

Este es el segundo percance reportado en el Tren Maya, tras un incidente similar el 25 de marzo de 2024 cerca de la estación Tixkokob, Yucatán, donde también hubo un descarrilamiento sin daños materiales ni personas lesionadas.

Por si alguien lo duda, la sombra de la corrupción no viaja de polizón en este Tren Maya, sino en primera clase. Resulta que el tramo accidentado habría sido construido con balasto de baja calidad, y suministrado por los amigos del junior Andy López, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y mientras tanto, la familia presidencial y sus amistades siguen haciendo negocios dignos de envidia para cualquier cártel… perdón, corporativo. Grupo Indi, la favorita de la presi Clau Sheinbaum desde sus días en la CDMX, aparece una vez más en el centro del escándalo: funcionarios saltando entre el sector público y el privado como si fueran fichas de LEGO.

No faltó quien recordara las promesas de López Obrador: ni un árbol talado en la selva maya. Hoy, más de siete millones de árboles menos y cenotes en peligro. Lo único que crece como maleza es el costo del proyecto: 544 mil millones de pesos, el triple de lo prometido, y los vagones, casi siempre vacíos, rodando entre la selva… y la polémica.

Eso sí, hay que reconocerle a la 4T su eficiencia para cambiar de tema: apenas ocurre un descarrilamiento, y la narrativa oficial habla de “protocolos de seguridad activados” y “servicio normal en el resto de las estaciones”. Lo que no dicen es que, de no ser por la baja ocupación, la historia de ayer habría sido una tragedia y no solo un dolor de cabeza mediático.

En los últimos días no le ha ido muy bien al oficialismo, primero fue el escandaloso del senador Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, quien habría puesto al líder de un cártel como encargado de la seguridad pública en Tabasco. En cualquier país serio, el exfuncionario estaría bajo la lupa judicial, pero en México hasta lo invitan a Palacio Nacional para tomarse el cafecito con la presidenta.

Luego vinieron los bochornosos viajecitos a Europa, a Japón y a otros países del primer mundo de los servidores de la nación VIP como Ricardo Monreal y el propio Andy López Beltrán. Y ahora el segundo descarrilamiento del Tren Maya.

La transparencia sigue siendo el gran pendiente de los que ahora gobiernan el país. El Tren Maya, lejos de ser el emblema de modernidad, se está convirtiendo en símbolo de los vicios del pasado… pero con más presupuesto y hasta menos pasajeros.