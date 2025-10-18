Morena rechazó hoy que José María Tapia, director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esté afiliado al partido. Sin embargo, en el 2024 la entonces candidata Claudia Sheinbaum lo promovió para que fuera alcalde de Querétaro.

Durante un evento en Sonora, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que Tapia no es militante, pero sí forma parte del Partido Verde, aliado de Morena. ‘Nosotros ya hicimos incluso un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena’, dijo Alcalde.

La dirigencia del Partido Verde respondió a los dichos de Alcalde. También se deslindó de José María Tapia.

‘En cuanto a las declaraciones de nuestra querida amiga Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, únicamente queremos precisar que el exdirector del Fonden, José María Tapia, no pertenece al Partido Verde.

Si bien es cierto que el ex funcionario fue candidato de la coalición a la Presidencia Municipal de Querétaro en 2024, no milita ni está dentro de las filas del Partido Verde’, dijo. Durante la campaña de 2024, Sheinbaum apareció en un video junto al exdirector de Fonden.

‘Ya queda muy poco para la elección y ya saben, nuestro candidato en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, es Chema Tapia. Este 2 de junio no dejes de votar por Chema’, dijo la entonces candidata presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró hoy que antes de ser postulado por Morena a un puesto de elección popular, se debió revisar con más detalle el perfil de José María Tapia, quien fue director de Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el gobierno del expriista Enrique Peña Nieto.

“Me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido por personas que se han integrado que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle y que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, la organización o solo del comité ejecutivo, sino de una comisión que haga un análisis de quién puede ser candidato de morena o de las coaliciones”, planteó este viernes.

Tras los daños ocasionados por las lluvias en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Potosí y Veracruz, la presidenta defendió la desaparición del Fonden que afirmó operaba con corrupción. Anunció que la próxima semana presentará en su conferencia matutina un reporte sobre las irregularidades detectadas en el Fonden, entre ellas declaratorias de emergencia por olas de calor.

En ese contexto, la presidenta fue cuestionada por la incorporación de José María Tapia, director del Fonden en el gobierno de Peña Nieto, y quien fue candidato morenista a la alcaldía de Querétaro.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI), en 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) le asignó un contrato por 1,350 millones de pesos para surtir ventiladores.

Además adquirió un departamento valuado en 6.5 millones de dólares, equivalente a más de 100 millones de pesos. En su conferencia de prensa, la presidenta consideró como positivo que este año Morena haya aprobado la conformación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones para analizar los nuevos perfiles que quieran militar en ese partido.

“Creo que Morena y hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato, sino que lo revise una comisión de acuerdo a la historia de la persona que tome la decisión. Yo creo que hoy hicieron eso en su consejo y me parece bien”, indicó.

