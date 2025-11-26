Tras la confirmación de la propia gobernadora Maru Campos, de la renuncia del director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Sergio Nevárez, el aun director informó que será a partir del 01 de diciembre cuando dejará el cargo.

A través de Facebook, Nevárez se despidió de los juarenses a los cuales les escribió el siguiente mensaje:

Hoy quiero compartirles algo importante.

Después de una profunda reflexión, he presentado mi renuncia como Director Ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez JMAS Juárez, efectiva a partir del 1 de diciembre.

Me voy con la frente en alto, con el orgullo de haber trabajado todos los días por esta ciudad que amo.

Agradezco de corazón a la Gobernadora Maru Campos Galván su confianza y la oportunidad de servir a Juárez desde esta trinchera.

A mi equipo, gracias por cada obra, cada desvelo, cada problema resuelto y cada paso hacia adelante.

Y, sobre todo, a mi esposa y a mis hijas, gracias por ser mi fuerza, mi inspiración y el recordatorio de por qué uno lucha todos los días: por la familia y por el futuro.

Durante estos años enfrentamos retos enormes: infraestructura abandonada, cero apoyo federal y una ciudad que creció más rápido que sus servicios. Aun así, logramos avanzar, porque Juárez reconoce muy bien quién trabaja… y quién solo habla.

A lo largo de este camino logramos:

La mayor inversión hídrica de los últimos años, dirigida a zonas olvidadas.

Modernización de pozos, tanques, introducción de agua potable, fortaleciendo el abasto en sectores críticos.

Mejora en eficiencia operativa, resolviendo más y mejor, con menos recursos.

Obras de impacto real, hechas sin excusas y sin un solo peso federal.

¡Sé de dónde vengo!

Sé lo que cuesta levantarse, esforzarse y volver a empezar.

Y por eso cada logro lo viví con humildad y con la convicción de que Juárez merece resultados, no discursos.

A partir del lunes comienza una NUEVA ETAPA. Después de años de trabajo intenso y con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, tomaré una pausa personal para reflexionar sobre el futuro.

Pero quiero dejar algo claro desde hoy:

Mi trabajo por Juárez no se detiene.

Estaré donde las y los juarenses me lo permitan, porque para servir no se necesita un cargo; se necesita corazón, esfuerzo y convicción.

A lo largo de mi vida he aprendido a trabajar con ética y honestidad, ha enfrentar la adversidad y ha aprovechar cada oportunidad con responsabilidad.

Hoy cierro un ciclo, pero no cierro mi compromiso con Juárez.

Gracias, Juárez.