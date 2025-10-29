—Don César Komaba no se la acaba

—Sheinbaum le juega al “teólolo”

—Crece sin medida la población perruna

Parece que el gimnasio de Bachilleres ya está más pulcro que nunca, listo para el show político de este miércoles, donde Sergio Nevárez, flamante director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, presentará su informe de actividades… aunque, entre nos, lo que de verdad va a presentar es el primer acto de su campaña rumbo a la alcaldía de Juárez.

Ya se sabe que la movilización no será cosa menor: desde la tardecita, los operadores de la Jotamás van a desplegarse por toda la ciudad, trayendo gente de todos los rincones para arropar a Nevárez.

Dicen que no faltarán los camiones llenos, el clásico lonchecito, y la promesa de descuentos en los recibos de agua y por supuesto, la porra bien entrenada que no deja de aplaudirle hasta al de la botarga.

El el inminente destape de Nevárez, quien lleva tiempo muy discretón preparando el terreno para lanzarse por la candidatura a presidente municipal. Bardas pintadas con “Juárez con Nevárez”, espectaculares con su cara y hasta acciones que buscan meterse en el corazón azul de los panistas. Nada nuevo bajo el sol, pero sí bastante presupuesto detrás, cortesía del poder económico de la Jotamás.

No es casualidad que el informe de actividades se haya convertido en el escaparate para mostrar músculo político. A ver si logra llenar el gimnasio, que de bajita la mano acomoda unas 6 mil personas.

Por lo pronto, en Palacio ya le dieron luz verde, igual que a otros suspirantes azules que quieren la alcaldía. Sin lugar a duda, Sergio le lleva ventaja a todos. Todo apunta a que el partido está abierto, y el balón ya rueda rumbo a la contienda electoral. Al tiempo.

***********

¡Vaya enredo el que armó don César Komaba, el flamante subsecretario de Movilidad! Resulta que, por querer quedar bien con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gil Loya, terminó haciendo olas en el círculo rojo, y no precisamente de las que se agradecen.

Dicen los que saben -y los que no también- que el funcionario estatal salió a defenderse muy a lo gallito tras los reclamos del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Según esto, Komaba acudió a un eventito el pasado lunes 27 de octubre, pero como buen funcionario, juró y perjuró que fue sólo en horario de oficina.

Que buena defensa la dicotomía de 7:00 a 16:00 horas soy subsecretario y de 17:00 a 6:00 horas soy presidente del Comité Municipal del PAN, comentaron alguno de triple lengua.

La cosa es que el alcalde de Juárez ya anunció demanda por presunta incompatibilidad de cargos, y aunque Komaba dice que ni agua ni aceite se mezclan, la sospecha anda corriendo como rumor de pasillo.

El subsecretario se defiende diciendo que sólo fue como funcionario de seguridad y que todo está en orden, pero la realidad es que en la grilla fronteriza ya nadie sabe dónde termina el funcionario público y dónde empieza el político partidista.

Así que, mientras Komaba se afana en aclarar que “no íbamos como funcionarios de otra cosa más que de la Secretaría de Seguridad Pública”, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde se puede ser juez y parte? Porque por más que digan que el agua y el aceite no se mezclan… en la grilla, ¡todo es posible!

***********

Por cierto, la verdad es que quien realmente quiere ganar las elecciones en 2027 no debería permitir que funcionarios estatales sean, al mismo tiempo, dirigentes de partido.

No, pues no, eso raya en lo ilegal, en lo antipolítico y solo alimenta la teoría de que, si gana Cruz Pérez Cuéllar, pues ni modo. Si no, basta ver la reacción iracunda y burlona del presidente de Ciudad Juárez; le pusieron el tema en bandeja de plata, como dicen algunos, ¿no?

***********

Aguas con la cifra, resulta que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) en Ciudad Juárez anda muy movida, presumiendo que este año realizaron nada menos que 6,615 esterilizaciones de mascotas…

Aunque si uno se pone a sacar cuentas, con los 400,000 perros que dicen haber en la ciudad, a este paso, ¡necesitaríamos más de medio siglo para terminar la chamba! O sea, ni la reelección eterna de Cruz Pérez Cuéllar alcanzaría para que veamos a la población perruna entera “operada”.

Pero la cosa no queda ahí. También se pusieron “modernos” y aplicaron 345 microchips para que las mascotas tengan su INE peludo. Todo esto, por supuesto, bien difundido en Facebook, porque ahí sí la campaña no se detiene: “Síguenos para saber dónde esterilizar a tu perro”, diría el community manager entre memes y notitas.

La tragedia tocó la puerta de una primaria, donde una alumna falleció por probable rickettsia. Y ahí va la DABA, con todo su arsenal informativo, a explicarle a los papás que la culpa no es de los perros, sino de las garrapatas que andan como turistas por la ciudad.

Eso sí, aclararon que los animales no generan garrapatas, que el chisme viene del ambiente y puede afectar a cualquiera, bicho o humano.

Ahora, el dato curioso: el gobierno estatal soltó el antirrábico y, con un convenio y una lanita anual, la asociación ACA se quedó con el paquetote sin medir consecuencias, como suele ocurrir cuando el interés pesa más que el compromiso.

Y el municipio, sabiendo que la bronca no era poca cosa, lo ratificó. ¿La razón? Fácil, pudo más el billete que la responsabilidad. Así, el juego de la bolita sigue: “¿Quién cuida a los animales?” “No, pues tú.” “No, pues yo no puedo.” “Bueno, pues ahí va la lana.”

Total, entre campañas, convenios y microchips, los animalitos siguen en la espera y los políticos en el “a ver qué sigue”. Si esto no es política animal, entonces no sé qué lo sea… pero eso sí, en redes nunca falta la foto con el perrito adoptado.

***********

La presidenta Claudia Sheinbaum parece estar jugando al “teólolo”, pues la traen como la zanahoria delante del burro: dice que va a tomar decisiones, pero respecto a los aranceles, lo único que hace es llamar, llamar y retrasar el incremento.

Los aranceles del 25% a productos fuera del TMEC siguen igual, al igual que el 50% al aluminio y al hierro.

Aun así, ella se muestra satisfecha si desde las mañaneras logra engañar al Pueblo Bueno y Sabio… Lo único que hace es patear el bote, como Messi patea el balón.