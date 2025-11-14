Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Distrito Universidad, capturaron a Jesús Antonio S. Q. y Fernando Alfonso P. S., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo y/o lo que resulte.

La intervención se dio luego de que agentes municipales atendieran la activación de una alarma en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Pedro Rosales de León y avenida Tecnológico, de la colonia Cuernavaca.

Al llegar al lugar del reporte personal del establecimientomanifestaron que momentos antes un sujeto ingresó al negocio para hurtar dinero en efectivo amedrentándolos con un arma de fuego para luego emprender la huida a bordo de un vehículo de la marca Kia Optima, color gris.

Minutos después se logró ubicar el automóvil en el cruce de las calles Montes Himalaya y Calle V, en la colonia La Cuesta, el cual era abordado por dos sujetos mismos que al ser plenamente identificados por los afectados, fueron puestos bajo detención.

Al momento de su arresto les aseguraron una pistola que resultó ser de plástico, la cual utilizaron para amedrentar a las víctimas, además de dinero en efectivo propiedad del negocio afectado.

Previa lectura de derechos, Jesús Antonio S. Q. de 43 años yFernando Alfonso P. S. de 28 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.