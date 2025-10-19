El Gobierno de México reporta 76 personas fallecidas y 31 sin localizar, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en días recientes en cinco estados de la República.

Veracruz es la entidad con más personas fallecidas, con 34, y 14 sin localizar, en tanto que Hidalgo reporta 22 muertos y 12 desaparecidos; Puebla registra 19 muertos y 5 sin localizar, mientras que Querétaro se mantiene con 1 persona sin vida.

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las brigadas de servidores de la nación ya comenzaron el censo de viviendas afectadas por las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y el 9 de octubre, que provocaron daños en comunidades rurales de Hidalgo y otras entidades del centro del país.

Durante su visita a Huehuetla, municipio enclavado en la región de la Huasteca hidalguense, la mandataria confirmó además que el camino principal fue reabierto parcialmente, lo que permitirá acelerar las labores de limpieza y entrega de apoyos a las familias damnificadas.

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos”, expresó Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales.

En su quinto día consecutivo de recorrido por zonas afectadas, la Jefa del Ejecutivo federal encabezó una mesa de supervisión interinstitucional en Hidalgo junto al gobernador Julio Menchaca Salazar, así como autoridades de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría del Bienestar y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Presidenta recorrió varias colonias y comunidades damnificadas, donde escuchó a habitantes que perdieron viviendas, cosechas y caminos rurales a causa de deslaves y desbordamientos de ríos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este domingo que la Misión de Enlace y Coordinación (ECO) realizó un recorrido en Nautla, Puebla, en donde ya se restableció el acceso al municipio tras las afectaciones por las lluvias.

Personal de la Secretaría de Marina se encuentra en sitio brindando apoyo a la población e instalando una cocina comunitaria destacó la SSPC.

En tanto, la Secretaría de Marina refirió que mediante los puentes aéreos, en el estado de Hidalgo, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, realizan el traslado de víveres, agua, medicinas e insumos de primera necesidad, así como, la evacuación médica de personas que lo requieren.

Por su parte, la Defensa Nacional señaló que en respuesta a las severas afectaciones ocasionadas por las lluvias intensas registradas en el centro y oriente del país, en el marco de la aplicación del Plan DN-III-E, se mantiene el despliegue de más de 9 mil efectivos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El operativo incluye recursos humanos, maquinaria pesada, aeronaves, plantas potabilizadoras y hospitales móviles, así como la habilitación de albergues, rutas de evacuación y operaciones aéreas de rescate y abastecimiento, en una de las movilizaciones humanitarias más amplias del año.

