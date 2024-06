Las cuentas alegres que hacía Francisco Sánchez de pintar el estado de naranja se tiñeron de un “fosfo fosfo” pero muy negro, negro como como su alma.

Pancho “Pistolas” ilusionó a sus candidatos con ganar varios distritos, municipios y sindicaturas; los esperanzó con recuperar Parral con Soledad Sánchez, esposa de Alfredo “El Caballo” Lozoya, y con muchas otras promesas que se desvanecieron al llegar las doce y acabarse la fantasía.

En el olvidó quedó esa imagen fresca y desenfadada de Movimiento Naranja, ahora se tornó opaca y triste. Sus figuras del pasado perdieron es espontaneidad, la autenticidad y la capacidad de conectar con los ciudadanos, sobre todo por el agandalle de Sánchez y El Caballo que le hicieron de chivo los tamales a decenas de auténticos militantes de MC que los dejaron fuera de la jugada electoral pasada.

Lo que se olvidó primero fue la cara de quienes se enteraron de que unos aspirantes a la alcaldía en Juárez recibieron una financiación para la campaña (apenas 20 mil pesos), lo que equivale a unos 500 pesos diarios para publicidad, combustible, camisetas, pegatinas, lonas, gorras, alimentos, gasolina, etc.

Los sorprendieron al cobrarles gastos de campaña que ignoran cómo se usaron, pero parece que fueron en Hidalgo del Parral.

En Juárez, a la candidata Esther Mejía le vieron la cara “El Caballo” y su lacayo Francisco, pues no le dieron lo que le habían prometido. Incluso le prometieron la dirigencia municipal de Movimiento Ciudadano, sin embargo, ya se habla que ni siquiera la dirigencia estatal podrán retener los actuales dueños de la franquicia partidista.

Algunos grupos de WhatsApp han mencionado que ni siquiera pudo conservar un tercer lugar en la elección de ayuntamiento, incluso provocó risas al enterarse que un “cholo”, la había superado en el número de votos, viéndola como una simple “chilindrina”.

Dentro de la conversación a la que nos compartieron, se menciona que no hubo eje rector, quien diera la pauta de la campaña e incluso que no saben quiénes son los candidatos o quienes conformaron las planillas perdedoras. Otros ilusos solo identificados como el caso Miguel, señalaban que el grupo se había puesto raro, a lo cual le sacaron imágenes de Esther con Claudia la candidata de MORENA en lugar de sacar imágenes de Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano.

También, dentro de la fractura relucieron denuncias de abuso, violencia y acoso en contra de uno de los candidatos de Movimiento Ciudadano, de nombre Arturo Pico, en contra de Ana Lucía Baduy.

De prosperar será considerado como un delito (violencia en contra de la mujer por cuestión de género) lo que provocará una multa a MC y la imposibilidad de que dicho candidato vuelva a aspirar a un cargo de elección.

Para terminar, se vio mal la candidata perdedora al llegar a las oficinas, provocando un abuso de su poder, pues no sabemos si hubo aprobación del cabildo, que seguramente no lo hubo, para restituirla en el encargo, ya que pidió permiso para irse a la campaña y al menos debió avisar a la comuna juarense para retomar sus funciones. De no haberlo hecho tendrá consecuencias penales por usurpación de funcione.