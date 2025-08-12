Inicio » Se hacia pasar por empresario; era líder criminal, sujeto asesinado la noche del lunes
Ciudad Juárez

Se hacia pasar por empresario; era líder criminal, sujeto asesinado la noche del lunes

by EditorJRZ
by EditorJRZ

-Dos policías municipales fueron asesinados en el mismo hecho; se encontraban en su día franco.

De acuerdo a la fiscalía, se trato del asesinato de un líder criminal el hecho que se registró la noche de ayer lunes, donde también dos elementos municipales fueron privados de la vida y quienes se encontraban en su día franco.

La corporación policiaca confirmó que el ataque se registró en las calles Paseo de Aragón y Paseo de Borja, donde el supuesto empresario quedo sin vida al interior de una tienda Oxxo, mientras que los elementos municipales al exterior del a tienda junto a una camioneta pick up en color negro.

Trascendió que los elementos municipales intentaron espaciar de la egresión, sin embargo, fueron alcanzados por las balas y perdieron la vida en la vía pública.

Asimismo se indicó que el supuesto empresario, quien en realidad era un líder criminal, era identificado como Ulises N.T., el cual era investigado por diversos delitos.

