El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, adscrito a la Unidad de Personas Ausentes, demostró en un juicio oral, la responsabilidad penal de Diana Ivonne R. D., Rosa María E. H. y Jonathan Kevin M. C., por el delito de sustracción y retención de menores de edad o de quien no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho.

Fueron declarados penalmente responsables por hechos delictivos que cometieron el 26 de septiembre de 2023, entre las 10:00 y 11:00 horas, cuando se hicieron pasar por empleados de una dependencia del Gobierno Federal, para llevar bajo engaños a dos mujeres, junto con una bebé de edad de seis meses de edad, a un domicilio de la colonia Granjas de Chapultepec, en Ciudad Juárez.

En el domicilio, golpearon a las dos mujeres adultas y enseguida emprendieron la huida con la bebé, sin embargo, la madre logró darles alcance cuadras más adelante, y pudo recuperar a su hija.

Los ahora sentenciados fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y se procedió penalmente en su contra.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio y la sentencia de 15 años y seis meses de prisión para Diana Ivonne R. D., e igual sentencia para Rosa María E. H., penalidad que purgarán en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2.

Mientras que Jonathan Kevin M. C., fue sentenciado a 18 años de prisión que purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

Por concepto de la reparación del daño, las mujeres deberán pagar la cantidad de 93 mil pesos, mientras que el masculino lo hará por 124 mil pesos.