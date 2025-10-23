En el mes de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama, y el cáncer cervicouterino, el Palacio de Gobierno fue iluminado de rosa, en atención al compromiso asumido por el Estado a favor de la salud de las mujeres chihuahuenses.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, dijo que esta fecha recuerda que el cáncer es una de las principales causas de muerte, pero que también es una de las enfermedades con mayores probabilidades de curación si se detecta a tiempo.

“Este mes representa no solo una fecha en el calendario, sino un llamado urgente a la prevención, a la detección oportuna y a la solidaridad. Detrás de cada diagnóstico hay una historia, una lucha, esperanza y amor por la vida”, expresó.

Exhortó a las mujeres a participar en campañas de prevención oportuna y recordó que el Estado ha acercado los servicios de mastografía clínica principalmente en las comunidades más vulnerables.

Puntualizó que esta estrategia busca promover la salud, la detección oportuna y garantizar tratamientos accesibles y humanos.

Además, resaltó que este año la campaña se identifica con el color rosa y el turquesa, como símbolo de la campaña permanente de prevención.

Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, detalló que el mes de octubre es una fecha para recordar el amor, la vida y la prevención.

“Este año logramos dar un paso más, pues como Gobierno pusimos este ejemplo empezando en casa. La unidad móvil recorre kilómetros para llegar a donde más se necesita”, reiteró.

Durante el evento, Claudia Rojero, sobreviviente de cáncer de mama, dio su testimonio sobre el difícil proceso que ha llevado durante 7 años para sobrevivir al padecimiento.

El evento cerró con un recital a cargo de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH).