La más reciente polémica entre la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, el partido oficialista Morena, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa en aumento constante, con un nuevo intercambio de acusaciones y amenazas.

El pasado jueves 21 de agosto, la mandataria criticó en la mañanera a la senadora opositora, acusándola de acudir a un medio extranjero para pedir lo que destacó como una “intervención” de Estados Unidos en México, esto ante la “colusión” que acusa hay entre el narcotráficos y el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.

“Fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México“, aseveró la mandataria.

A esto, Téllez respondió acusando que “no es menor que usted […] proteja narcopactos y que no clasifique como terroristas a los cárteles”.

“Es alta traición que obstaculice la ayuda contra cárteles, que inundan de sufrimiento a México.

Mientras usted defiende a narcomorena, yo defiendo a los mexicanos”.

En una publicación, realizada un día después, adjuntando la entrevista completa, añadió:

“Se le calentó la cabeza a Sheinbaum y ahora todos pueden comprobar que miente: no hay nada sobre intervención. Aquí está la entrevista, ella se precipitó y olvidó que es pública, y cualquiera puede constatar que miente. Su torpeza quedó doblemente expuesta. Escuchen ”

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, aseguró que la senadora Lily Téllez odia a México por pedir la intervención de Estados Unidos en el país.

“No hay nadie en este país que odie más a México y que odie más a los mexicanos que Lilly Téllez”, afirmó la líder de Morena.

Asimismo afirmó que “es increíble cómo se comporta la oposición, que lejos de defender a nuestra patria, es capaz de entregarla”.

“Increíble, lleva (Lilly Téllez) más de tres entrevistas a Fox News en Estados Unidos, pidiendo que se intervenga en nuestro país. Una senadora que lejos de ser una digna represente es capaz de traicionar a la patria y eso se lo va a cobrar el pueblo, porque incluso aquellos que pudieran no estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas, defienden la soberanía”.

No es el caso de esta senadora, que tristemente entrega a nuestro país, exige o pide intervención, eso no lo habíamos visto desde hace muchos años en este país y eso no lo podemos dejar pasar”.

Alcalde Luján recordó que Lilly Téllez no fue electa por voto popular, “es plurinominal y aquí entra la discusión de la reforma electoral”.

En respuesta a los dichos de Alcalde, y el comunicado de Morena reiterado las palabras de su presidente, Téllez criticó:

“Por el bien de morena, primero los cárteles.

Esa es la prioridad de Claudia Sheinbaum

Pero yo seguiré defendiendo a México de esa traidora y sus narcopolíticos”.

En otra, de una serie de publicaciones, continuó respondiendo al partido guinda, en esta ocación atendiendo las afirmaciones de que, en Sonora, su estado de nacimiento, “nadie votó” por ella.

“Los morenarcos juraban que no votaría ni una persona por mí en Sonora, y me dieron su voto más de cien mil.

A pesar de todas sus trampas, amenazas y mañas, y de que me impidieron hacer libremente una campaña”.

En medio del intercambio entre senadora y partido político, la bancada del PAN, a la que pertenece Téllez, publicó su propio comunicado, en el que se solidarizaron con el “legítimo derecho de libertad de expresión”.

Es señal preocupante de intolerancia que no debe tener cabida en una democracia.

En el más reciente de sus polémicos tuits contra Sheinbaum, afirmó que la mandataria “pidió que preparen mi desafuero, al puro estilo del dictador Venezolano”, refiriéndose a Nicolás Maduro.

“Mantiene a narcopolíticos en el senado y va contra mí, solo por denunciarlos“; aseguró para después sentenciar con el siguiente mensaje:

Le haré frente, desde el senado, desde la calle o desde una celda.

Aristegui