Los muros de la Fiscalía Especializada de la Mujer del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez se han convertido en un lienzo de protesta. Activistas los cubren con pintas y murales para exigir justicia por las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas.



Un activista, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, explicó que los muros fueron levantados originalmente para proteger a los empleados de la dependencia estatal, pero hoy sirven como fondo para expresar el hartazgo ciudadano.



“Ya son más de dos décadas desde que comenzaron los asesinatos de mujeres en Juárez y cientos de casos siguen sin resolverse. Por eso se las rayamos, para que cada vez que entren vean nuestras pintas y recuerden que no han hecho bien su trabajo”, dijo.



Las paredes, ubicadas en la esquina de las calles Henequén y Durango, exhiben frases y retratos de víctimas, convertidas en memoria colectiva.



El activista agregó que las autoridades no se atreven a borrar las pintas:



“O por cínicos o por miedo, pero saben que si las borran, se las vamos a volver a rayar.”



Las manifestaciones visuales continúan siendo un recordatorio permanente para los funcionarios que trabajan tras esos muros, símbolo de una exigencia que no se borra.