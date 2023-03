Otra sugerencia de regidores sobre las rodillas

Una más de regidores, exhortan a mejorar el transporte

Poco a poco se le van acomodando los momios

Suena Chela Ortiz para la presidencia del CEN del PRI

Por si fueran pocos los fierros que trae en la lumbre política el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en lo nacional como internacional y como ejemplo un botón: el “plan B”, la inseguridad en los estados, el maíz transgénico, las inversiones extranjeras en materia energética, etc.. y ahora súmele el lamentable caso de los extranjeros secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.

Y para remachar, el argumento del congresista estadounidense Dan Crenshaw, quien junto con el republicano Michael Waltz, presentaron una iniciativa para que los cárteles de la droga sean considerados terroristas y así el ejército de Estados Unidos los pueda combatir en territorio mexicano.

A estos republicanos les cayó como anillo al dedo a su argumento el desafortunado secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos.

Todo quedó fríamente videograbado y el único pecado que cometieron tanto la mujer como los tres hombres de aquel país, fue haber cruzado la frontera de Matamoros, Tamaulipas para que ella se efectuara un procedimiento quirúrgico estético.

Ahora sale el fiscal general de dicho estado, Irving Barrios Mojica y el gobernador Américo Villarreal que las víctimas fueron confundidas.

Pero haiga sido como haiga sido, lo negativamente cierto es que hoy se dio a conocer que dos de ellos se encontraron sin vida, uno herido por proyectil de arma de fuego y la mujer salió ilesa, pero seguramente con un gran trauma psicológico.

Ayer durante la mañanera AMLO tuvo la desfachatez de decir que los medios de comunicación norteamericanos son unos amarillistas, que hacen mucho escándalo cuando le pasa algo a los ciudadanos de aquel país, pero que se quedan calladitos como momias cuando algún mexicano muere en territorio de Estados Unidos.

Con una actitud cínica y simplista pareciera ser que el presidente mexicano promueve la ley del talión que reza “ojo por ojo y diente por diente”; sin embargo, está que arde la opinión pública de aquel país en contra de las autoridades mexicanas por su endeble accionar en contra de los cárteles mexicanos.

Ya lo decía Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal, quien el lunes en su participación en dicho medio tituló, “el narco contra la democracia en México” en donde menciona y pone énfasis en la política cuatrotera de abrazos no balazos.

Al presidente Andrés Manuel se le olvida que en esta ocasión no está lanzando diatribas contra los “fifis”, sino que toda lo que diga en este tema es asunto de nivel internacional que involucra a otra nación y a otro gobierno.

****

La regidora Tania Maldonado y el edil Joob Quintín Flores dieron a conocer que descubrieron el agua hervida, y que tuvieron la genial idea que ni el Teto Murguía hubiera descubierto, proponer que el fallido proyecto del Centro de Convenciones se construya en El Punto, lugar emblemático en donde se llevó a cabo en enero de 2016 el evento del Papa argentino Francisco durante su visita a esta frontera.

Se les olvida a los regidores o no saben que este predio fue entregado en comodato por la administración de Héctor Murguía a una asociación civil internacional, por lo que tendrían que aplicarle reversa jurídicamente.

Pero también sin el menor dejo de conocimiento de infraestructura urbana, no proyectan que un Centro de Convenciones y Exposiciones de este nivel requerirá de diversos espacios para generar entorno a un distrito urbano que le de soporte a dicha estructura.

Y en este caso se habla de centros comerciales, hoteles, restaurantes, accesibilidad por los cuatro puntos cardinales y obviamente todo los servicios públicos, iniciando por el agua, así como las tecnologías de información.

En muchos juarenses queda la impresión de que los regidores que, como dicen en el pueblo, a veces participan nomás por participar a través de puras puntadas.

******

No conforme con lo anterior, y como un grito ahogado en el desierto de Samalayuca, también en el cabildo la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, ex aliancista y hoy morena, propuso y fue aceptado por la mayoría de los regidores enviar un exhorto al gobierno del estado para que se apliquen en el mejoramiento del desastre público en que está convertido el transporte en esta frontera.

Pero como diría el clásico, por el oído izquierdo les entra y por el derecho les sale, ya que el socavón en el que está metido el tema del transporte en el estado y particularmente en Juárez no se arregla con exhortos y buenas intenciones.

Por cierto, el gobierno del estado anunció la supuesta compra de 900 camiones último modelo para la capital y Ciudad Juárez.

Pero los juarenses se tendrán que sentar para no esperar parados la llegada de esas decenas de unidades, porque ni siquiera se ha dicho que fuente de financiamiento tendrá la adquisición, tampoco se ha informado si los recursos invertidos serán públicos o privados o combinado el financiamiento.

Tampoco se dice como garantizaría el pago el gobierno del estado en caso de incumplimiento de los concesionarios, es decir se vuelve a lo mismo… puras buenas intenciones y puro estar anunciando cosas del futuro.

Algunos viejos juarenses recuerdan como a mediados de los setentas ya se anunciaba el monorriel entre Juárez y El Paso, proyecto que nunca llegó.

Lo que sí es seguro es que para abril o para mayo llegará de golpe y porrazo el incremento a la tarifa del nefasto transporte público del estado.

****

Resultó interesante conocer cómo poco a poco se le van acomodando los momios a quienes buscan reelegirse en las presidencias de los principales municipios de la entidad para el periodo electoral del 2024.

En esta ocasión Massive Caller presentó los resultados de la última encuesta sobre la intención al voto para las alcaldías de Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias y al parecer solo Morena y el PAN tienen la oportunidad de reelegir a sus actuales ediles, aunque en algunos ayuntamientos solo serán enroques de partidos.

Por ejemplo, en Chihuahua capital no tiene pierde, según el tracking de la encuesta Marco Bonilla la lleva de gane para la reelección al obtener una votación favorable del 62.9 por ciento, mientras que en ciudad Juárez las cosas se le ponen difícil a Cruz Pérez Cuellar, quien obtuvo un 56.8 de votos, pero en su contra.

Es decir, si las elecciones fueran en este momento en ciudad Juárez, Pérez Cuellar no le alcanzaría la votación para reelegirse, obvio, según Massive Caller, aunque ganaría morena pero con otro candidato.

En el caso de Cuauhtémoc, el alcalde Humberto Pérez Mendoza continua en las preferencias electorales con la aceptación del 54.4 por ciento a su favor. En Delicias, el edil Jesús Alberto Valenciano García sigue con un resultado que lo coloca entre la espada y la pared, aunque va ganando con una delgada y minuta diferencia de votos al ser aceptado por el 50.6 por ciento.

Sin duda que la gran sorpresa será el municipio de Parral que por dos administraciones ha sido de Movimiento Ciudadano, primero con Alfredo el Caballo Lozoya y ahora con el conductor de radio César Alberto Peña Valles, quien registra una estrepitosa caída en su imagen y que alcanzo el 35.2 por ciento de las personas que votarían por él.

Entonces y según Masivve Caller, si las elecciones fueran en estas fechas, solo el municipio de Chihuahua estaría asegurado para el PAN, Delicias se encuentra peleado entre los colores azul y guinda, mientras que Juárez, Cuauhtémoc y Parral serían destinados para Morena.

*****

Una vez más nuestra paisana Graciela Ortiz vuelve a ser el tema principal de varios comunicólogos al resurgir su nombre como una de las que se perfila para llegar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Todo parece indicar que la chihuahuense ha tejido fino para asumir en próximas fechas la dirigencia que es insostenible para el mal nombrado “Alito Moreno”, quien se queda fuera de toda posibilidad de continuar con su mandato tras el revés que le dio el INE.

Y es que debemos recordar que Chela Ortiz obtuvo en el pasado proceso electoral, una votación de 80 mil votos en la entidad, aún y cuando declinó por la candidata Maru Campos, semanas antes de la elección del 21.

Incluso hay quienes aseguran que la parralense de nacimiento y adoptada por la capital tiene todas las tablas para dirigir al tricolor y su prueba de fuego será dar entrada a las alianzas con PAN y PRD, sin mayores resistencias.

Ahora bien, todo mundo se ha dado cuenta que Chela Ortiz coquetea con los panistas desde hace buen rato y su postura es seguir trabajando en todas las acciones que ayuden para que Morena no siga avanzando.