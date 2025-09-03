El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, emitió una carta pública al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, en donde planteó la urgencia de acabar con el financiamiento y la subordinación del gobierno mexicano a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Me dirijo a usted con la voz de un pueblo del norte de México que no calla, que resiste y que reclama con urgencia un golpe de timón en la relación entre nuestros países. El destino de nuestras naciones no puede seguir atado a la complicidad, la indiferencia o la subordinación frente a los regímenes que han envenenado la libertad y la prosperidad de América Latina”, enunció.

El legislador chihuahuense planteó seis exigencias del pueblo del norte para combatir por la libertad de manera coordinada con el mayor aliado comercial del país.

1. Alto total a la ayuda mexicana a narcodictaduras

Exhorto a que desde Washington se inste al gobierno mexicano a detener inmediatamente toda ayuda económica, diplomática o política destinada a sostener regímenes como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

2. Expulsión de médicos cubanos propagandistas

México debe expulsar de manera inmediata a los médicos cubanos que, bajo el disfraz de la cooperación, operan como agentes propagandistas de la dictadura comunista de La Habana. No se puede permitir que los recursos de los mexicanos alimenten la maquinaria de la opresión.

3. Guerra contra los cárteles como organizaciones terroristas

México debe suscribir formalmente la clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

4. Ofensiva contra los narcopolíticos

El verdadero cáncer de México no son únicamente los criminales armados, sino los políticos arrodillados ante ellos. Es urgente una coordinación estratégica contra quienes han hecho del pacto con el crimen su plataforma de poder.

5. Colaboración estratégica con los Estados Unidos

México debe dejar de dar la espalda y asumir, junto a la naciones de América del Norte, una colaboración de amplio espectro, un Tratado Trilateral en materia de inteligencia, seguridad y justicia para combatir el narcoterrorismo.

6. Fin a la política de “abrazos no balazos”

México debe proscribir de inmediato la política federal de impunidad disfrazada de pacifismo. “Abrazos no balazos” no es una política de Estado, es una claudicación criminal que ha dejado al pueblo a merced de sicarios y verdugos.

Francisco Sánchez remarcó que desde el Congreso del Estado de Chihuahua se ha encabezado la defensa contra los regímenes dictatoriales, recordando la solicitud de declaratoria de persona “non grata” a los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, así como la tipificación del narcoterrorismo en el código penal.