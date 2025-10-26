Lo que debía ser una solemne despedida en un cementerio de Ecuador terminó convirtiéndose en una de las escenas más virales del momento. Un repartidor de flores acudió a entregar un arreglo durante un funeral, pero un descuido lo llevó a protagonizar un accidente inesperado frente al ataúd.

En el video, grabado por una joven que asistía a la ceremonia, se observa al repartidor intentando abrirse paso entre los asistentes con un ramo en la mano. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que dio un paso en falso y cayó directamente en la fosa donde reposaría el difunto, dejando a todos entre el asombro y la risa nerviosa.

Los presentes corrieron para ayudarlo a salir, mientras otros no pudieron contener la risa ante lo insólito de la situación. En segundos, el ambiente solemne se transformó en una escena digna de comedia.

El clip, compartido en TikTok por la usuaria @zuly_bd, alcanzó más de 16 millones de reproducciones y un millón de “me gusta”. Entre los comentarios destacan:

“¿También hacen entregas desde el más allá?”, “Pasaron del llanto a la risa en un segundo”, y “El vivo se llevó toda la atención y el muerto casi se lleva al vivo”.

Aunque el incidente no pasó a mayores, el momento demostró que ni los funerales están exentos de convertirse en fenómenos virales.