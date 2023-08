-Piden destitución del director y personal allegado a él por malos manejos de los recursos, nepotismo y abuso de autoridad.

Este mediodía decenas de maestros, personal administrativo y alumnos del Tecnológico de Juárez, se manifestaron al interior del instituto para solicitar la destitución del director, Mario Macario Ruiz Grijalva, debido a los malos manejos de los recursos, nepotismo y abuso de poder.

Joel Arrasati, docente de la institución y suplente del delegado sindical, informó que es un problema que se tiene desde la administración anterior debido a una mala administración de los recursos que conllevaron las acciones para que tuviera que salir el anterior director.

Señaló que, ante una nueva administración, en el instituto no se llevó a cabo una solución a todas las malas prácticas, no se realizó una auditoria, no hubo un seguimiento a esos malos manejos y, para empezar, eso es un mal manejo de una nueva administración, el no responder a las exigencias de transparencia de todo lo que sucedió durante los pasados seis años.

Dijo que, debido a ello, a la fecha, se continúa teniendo efectos de esa mala administración, pues ya son mínimo tres años en las que la actual administración se escuda en que no hay dinero para cubrir las necesidades más urgentes e indispensables del instituto.

Señaló que, entre las necesidades de mayor prioridad, se encuentran el mantenimiento de las aulas, equipo y acondicionamiento de los diferentes espacios dentro del instituto, lo cual no se ha dado desde hace tiempo.

En el lugar se pudo observar a decenas de docentes, personal administrativo y alumnos que debido a esta situación suspendieron las actividades cotidianas de la institución, como lo son las clases y otras actividades.

Joel Arrasati, destacó que lo primero que se debe hacer es poner orden y luego dar seguimiento a los malos manejos, no se pude decir borrón y cuenta nueva, ya que la situación continuará y esto ira de mal en peor.

Por su parte, Mario Macario Ruiz Grijalva, director del Instituto, indicó que el personal y alumnos están en su derecho de manifestarse y negó las acusaciones que el personal realiza en su contra.

Desatacó que, por su parte, él esta abierto al dialogo y en la mayor disponibilidad para abordar con los manifestantes todas y cada una de las peticiones que soliciten, sin embargo, dijo, existe una serie de quejan en contra de los docentes y demás personal, lo cual, en su momento, se tomarán las medidas pertinentes.

Asimismo, comentó que en ningún momento se han dado casos de nepotismo, pues tanto el como el resto del personal ha sido elegido en base a un criterio y ninguno de los empleados tiene ningún laso sanguíneo, político o de cualquier otra índole.

Finalmente invitó a los manifestantes a sostener un dialogo y que poco a poco se vayan abordando las peticiones ya que se requiere de una retroalimentación entre ambas partes para poder sacar adelante el instituto y sus necesidades.