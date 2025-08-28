Militantes del PRI en apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido tricolor, se concentraron en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, en Paseo de la Reforma, esto luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de “Alito no estás solo” en apoyo al priista, los militantes se encuentra en espera de su llegada, y la de otros líderes, para movilizarse hacia el Senado.

El líder nacional priista acudió sin dar declaraciones hasta el momento, y para encabezar la marcha que partió desde La Diana Cazadora rumbo al monumento El Caballito con las consignas: “Más presupuesto al campo”, “No al gobierno dictador” y “El campo, unido, jamás será vencido”.

“Ya llegó, ya está aquí, es Alito y es del PRI” y “Noroña, cobarde, chingas a tu madre” fueron otras consignas que acompañaron la movilización desde el Ángel de la Independencia y por todo Paseo de la Reforma.

El pasado 27 de agosto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el priista y el morenista tuvieron una riña que terminó en golpes.

Los senadores señalaron que ambos comenzaron el pleito verbal, no obstante, Moreno Cárdenas y Fernández Noroña culparon uno al otro de haber dado el primer golpe físico; sin embargo, en un video compartido en cámara lenta se puede ver que Moreno Cárdenas jala del brazo a Noroña mientras esté intentar zafarse, lo que culminó en el enfrentamiento a golpes.

