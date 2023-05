La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reitera que se mantendrá respetuosa de la libertad de expresión en cualquiera de sus modalidades, esto con relación a la huelga de hambre iniciada el día de ayer por la C. Karenina Marina Morales Olvera en la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes.

En su momento esta Universidad atendió y dio respuesta a requerimientos de información por parte de la C. Marina Morales y a la fecha no se tiene conocimiento o notificación formal de algún procedimiento legal por parte de la C. Karenina Marina Morales.

Se precisa que la C. Morales Olvera concursó por una plaza en el 2015 (hace siete años) en una convocatoria abierta emitida por la Secretaría de Educación Pública a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior, sin embargo, como es del conocimiento de la C. Marina Morales, al no haber aspirantes que cumplieran con los requisitos de la plaza, la comisión dictaminadora declaró desierta la plaza.

Es claro que no existe razón para que la C. Karenina Marina Morales, ponga en riesgo su salud, por lo que la invitamos a que los señalamientos concretos que tenga en contra de esta Universidad o de alguno de sus funcionarios los plantee ante las instancias administrativas o judiciales competentes.

La Universidad se mantiene en disposición de entablar un diálogo con la C. Morales Olvera, a la vez que se precisa que no le es posible conceder prerrogativas fuera de la normatividad universitaria.