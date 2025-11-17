– Cuadrillas reparan más de mil 100 baches, zanjas y banquetas, mientras se realizan visitas casa por casa

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) se ha mantenido cerca de los usuarios con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, el cual llegó esta semana a las colonias La Cuesta, Hidalgo y zonas aledañas, donde se realizó un recorrido casa por casa para informar de los trabajos, pero, sobre todo escuchar a los ciudadanos para atender sus necesidades relacionadas con el servicio de agua.

Las colonias mencionadas estuvieron dentro de las zonas de trabajo número 15 y 16, en donde las cuadrillas asignadas a este programa especial realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza de la red sanitaria, así como la reparación de calles y banquetas que fueron abiertas por la J+ debido a algún reporte, pero su reparación quedó pendiente.

“Estamos en un recorrido con la ciudadanía, casa por casa, viendo cómo está su servicio, si tienen algún reporte aparte de los que ya tenemos en la zona, nos lo pasan y nosotros lo atendemos; hasta el corte con 15 polígonos traemos un total de mil 114 (reparaciones), de los cuales son 167 reparaciones de bacheo chico, 245 banquetas reparadas y 192 zanjas”, comentó Paola Moreno, la directora de Operación de la J+ que está encargada del programa de mantenimiento y bacheo.

El programa especial arrancó el 15 de septiembre con una inversión de 102 millones de pesos, desde entonces se han visitado 16 zonas estratégicas de la ciudad donde más de 100 personas están trabajando de día y de noche con cerca de 30 vehículos especializados, ubicando problemas y trabajando en soluciones para terminar con el rezago que existe en la ciudad.