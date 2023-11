Gerardo Fernández Noroña, vocero de Claudia Sheinbaum, acusó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de haber defendido a Xóchitl Gálvez con su resolución sobre el caso de plagio en su trabajo de titulación. “Muy mal la UNAM, se mete en el proceso electoral. Le lava la cara a Xóchitl Gálvez, que reconoció que plagió.

Y ahora la UNAM dice: sí plagió, pero poquito”, dijo Noroña en su canal de YouTube. “Xóchitl Gálvez se apropió sin honestidad de textos que no son suyos. Dice la UNAM que le faltaron unas citas y que las ponga y ya”, expuso. “La UNAM pone en el mismo paquete a Claudia y a Xóchitl. No ha resuelto aún el caso de Yasmín Esquivel. La UNAM se mete al proceso sin ética, sin decencia, sin seriedad, sin rigor académico”, reclamó.

Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, líderes de Morena, reclamaron ayer a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por haber eximido de plagio a Xóchitl Gálvez, a pesar de que ella misma reconoció haber tomado información para usarla en su informe de titulación sin citar.

“Lamentable la decisión de la UNAM de convertirse en tapadera de la aspirante del PRIAN que de manera pública confesó haber plagiado partes de su informe profesional”, dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

“Y peor aún, que sin ninguna denuncia de por medio sobre su tesis, traten de meter con fines mediáticos en esos temas a una de las mejores universitarias que participan en la vida pública del país como lo es Claudia Sheinbaum. Una vergüenza el servilismo de las autoridades de la UNAM mostrado en favor de la derecha y en detrimento del prestigio de la comunidad universitaria.

No somos iguales”, agregó. Por su parte, Sheinbaum señaló que la casa de estudios metió a evaluación su tesis, cuando ella no lo solicitó. “Soy investigadora titular de la propia UNAM (con licencia), es decir se me ha evaluado múltiples veces por pares académicos y he dirigido cerca de 35 tesis dentro de la propia Universidad”, dijo.

“Es un poco más delicada… es que una institución académica asevere que la copia de una cita sin mencionarla, no es plagio (cito textual el comunicado: ‘el dictamen solicita a la autora envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional’).

Quiero a mi universidad, cuidémosla y respetémosla”, apuntó. La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) informó este viernes que los trabajos de titulación de las aspirantes presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum son originales y cumplen con los requisitos establecidos.

A través de un comunicado, la UNAM informó que en días recientes, el presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería hizo entrega del dictamen en torno al informe profesional presentado en su momento por la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, el cual concluyó que ‘se trata de un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó’.

Aunque en el dictamen, se informó, sí se le solicitó a Gálvez que envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional. En tanto que en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, la Rectoría solicitó una opinión inicial a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información —como instancia que cuenta con los instrumentos técnicos adecuados para el análisis de estos casos— sobre las posibles coincidencias de su tesis de licenciatura con otros textos.

Al respecto, se señaló, ‘no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada’. La Universidad manifestó su compromiso con la honestidad académica de sus estudiantes, académicos y egresados, aunque resaltó, ‘entiende que en los casos antes referidos se trata de figuras públicas y que las denuncias sobre las supuestas irregularidades están enmarcadas dentro de la contienda político-electoral del próximo año’.

La UNAM indicó además que a partir de este viernes 3 de noviembre y para evitar que la casa de estudios sea utilizada con fines partidistas, ‘solo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos en donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad’.

Sin embargo, resaltó, las distintas autoridades universitarias podrán seguir recibiendo denuncias sobre presuntas irregularidades en tesis, tesinas o documentos equivalentes de aspirantes a puestos de elección popular, para su análisis y estudio, aunque guardando estricta confidencialidad, ya no se emitirá dictamen alguno sino hasta que el proceso electoral de 2024 haya concluido.

‘La Universidad Nacional Autónoma de México cumple las misiones sustantivas que nos ha encomendado la nación y no debe ser un instrumento para fines ajenos a nuestras funciones académicas’, resaltaron las autoridades académicas.

