La inflación interanual de México desaceleró en la primera quincena de octubre más de lo previsto, respaldando las perspectivas de que el banco central seguirá recortando la tasa clave de interés el resto del año.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se moderó a un 3.63%, después de cuatro quincenas continuas en ascenso, de acuerdo con datos divulgados el jueves por el instituto nacional de estadística, INEGI. Analistas anticipaban una tasa del 3.71%, según un sondeo de Reuters.

Por su parte, la inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4.24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto y también por debajo del 4.29% esperado por el mercado.

Banco de México redujo el mes pasado la tasa referencial por décima ocasión seguida para ubicarla en un 7.5% y, según la minuta del encuentro, la junta de gobierno continuará valorando hacia adelante recortes adicionales, en medio de señales de un débil desempeño de la actividad económica.

Si bien la autoridad no ha ofrecido pistas sobre la magnitud de los próximos ajustes, el mercado espera que reduzca el costo de los créditos en un cuarto de punto en su siguiente anuncio del 6 de noviembre y que la tasa clave cierre el año en un 7%, mostró esta semana una encuesta de Citi México.

El subgobernador Jonathan Heath, quien ha votado en contra de los últimos tres recortes, opinó en una entrevista divulgada la semana pasada que el banco central no debería precipitarse en bajar agresivamente los tipos de interés hasta tener certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

Reuters