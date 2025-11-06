En un operativo coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un masculino identificado como Jesús Jonathan H. F., de 28 años y a una mujer de nombre Miriam R. R., de 27 años de edad, por la posesión de una considerable cantidad de droga, en Ciudad Juárez

La detención en los términos de la flagrancia, se llevó a cabo ayer martes en la calle General Gilberto Cortez de la colonia México 68, en donde las fuerzas del orden detuvieron para revisión un vehículo Chevrolet línea Malibu, modelo 2019, color negro, en el que se encontró lo siguiente:

52.085 kilogramos de mariguana, distribuida en 09 paquetes confeccionados.

Una bolsa transparente que contenía 155 gramos de metanfetaminas.

Los detenidos junto con el automotor y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.