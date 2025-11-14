Inicio » Se pone agresivo y violento con elementos policiacos; es arrestado
Ciudad Juárez

Se pone agresivo y violento con elementos policiacos; es arrestado

by EditorJRZ
written by EditorJRZ

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación pertenecientes a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Erick Enrique Z. S., por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Los policías realizaban labores de investigación y persecución de los delitos, por la calle Volcán Arenal de la colonia Parajes de San Isidro, de Ciudad Juárez, cuando en una intervención, dicha persona mostró una conducta agresiva y violenta.

El detenido de 33 años de edad, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

