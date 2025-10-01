En Chihuahua, los legendarios corredores rarámuris han forjado una historia de resistencia sin igual. Con este legado, el estado se prepara para recibir a la élite del trail running.

La Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua! anunciaron que, del 2 al 4 de octubre de 2025, la región será la anfitriona del UTMB® World Series, la principal competencia de ultramaratones de montaña a nivel mundial.

Por el prestigio de la competencia, el gobierno buscó acreditar Las Barrancas del Cobre para ser un destino atractivo y clave para UTMB® Group , en lo que será un pasaje directo a las finales de la UTMB® World Series , que se celebra anualmente en Chamonix, Francia. Así, el sistema conformado por siete cárcavas, ubicadas en la Sierra Tarahumara, tendrá diversas carreras en localidades como Batopilas, Cerocahui y Divisadero. Todas concluirán en el Parque Barrancas, específicamente a un lado de la estación del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, considerado entre uno de los 10 recorridos en tren más espectaculares del mundo.

¿Qué competencias habrá en el UTMB World Series Chihuahua?

Participar en la competencia denominada Chihuahua by UTMB®, ofrecerá a los atletas la oportunidad de ganar puntaje o Running Stones que aumentarán la posibilidad de obtener una entrada al HOKA UTMB® Mont-Blanc, el evento cumbre de los ultramaratones.

El evento celebrará las siguientes actividades pensadas para atletas profesionales, principiantes y amateur, con una variedad de distancias de trail running acorde con la calidad de la competencia:

-100 millas. Un recorrido con 8,000 metros de desnivel positivo comenzará en el pueblo de Batopilas y pasará por localidades icónicas como Urique.

-100 KM. Tramo de 92 kilómetros con 4,400 metros de desnivel positivo, que iniciará en Cerocahui y llevará a los atletas por el corazón de las Barrancas del Cobre.

-50 KM. En realidad, esta ruta consta de 56 kilómetros con 2,600 metros de desnivel positivo, una combinación ideal de dificultad y paisaje.

-36 KM. Una carrera de ritmo rápido con 1,700 metros a nivel de mar, que ofrece una combinación perfecta de desafío y belleza natural.

También habrá categorías de 10 y 20 kilómetros, que están diseñadas para dar la bienvenida a nuevos runners aventureros de todos los niveles. Las inscripciones para este evento internacional iniciaron en octubre de 2024.

Los espacios son limitados, por lo que el comité organizador invita a los interesados a asegurar su lugar con tiempo para tener la experiencia de correr al lado de los legendarios rarámuris en la Sierra Tarahumara.