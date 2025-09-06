Inicio » Se queda dormido en las vías del tren; es atropellado por la maquina 3019
Chihuahua

Se queda dormido en las vías del tren; es atropellado por la maquina 3019

Un hombre perdió la vida esta mañana luego de que, al parecer, se quedó dormido sobre las vías del tren y al pasar este, lo atropelló y mató de manera instantánea.

El incidente se registró a la altura de la Villita cuando el conductor de la maquina 3019, se percató del masculino pero no alcanzo a frenar la pesada unidad y atropello al desafortunado hombre.

Se trata de un hombre residente de la zona, el cual no fue identificado ni se sabe si se encontraba en estado de ebriedad o simplemente lo venció el sueño.

La persona fue arrojada varios metros, señalaron algunos testigos que lograron observar el hecho.

Cuando llegaron lo paramédicos la persona estaba sin signos vitales, por lo que al confirmar el deceso, se dio aviso a las autoridades investigadoras.

Las corporaciones policíacas acordonaron la zona, para dar inicio a las averiguaciones pertinentes.

