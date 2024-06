El diputado Gerardo Fernández Noroña mostró su inconformidad por no estar en el gabinete de la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum, ni coordinar bancadas en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

En varios videos, Fernández Noroña alegó que Morena favoreció a Ricardo Monreal y Adán Augusto López con coordinaciones en el Cámara baja y alta, respectivamente, cuando ellos se ubicaron en los últimos lugares de la encuesta interna morenista para elegir al aspirante presidencial.

Mientras que él, dijo, ocupó el tercer lugar de las encuestas, debajo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard; sin embargo, aún con esos números, se quejó de que no le dieron un lugar en el gabinete de la virtual presidenta electa de México, ni ninguna coordinación en el Congreso.

“Públicamente Mario Delgado me decía: ‘medalla de bronce por el tercer lugar’. Yo había dejado pasar, pues dije: ‘¡ya hombre!, está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado, por ahí va el acuerdo’, pero luego dije: ‘es injusto, es incorrecto, están pasando por encima de uno, eso no va a hacer que yo divida, que rompa, simplemente no se cumple el acuerdo, ta´ bien tomo nota’. Pero es incorrecto que al último lugar (Ricardo Monreal) le den la coordinación de la Cámara de Diputados”, lanzó.

En otro video, el legislador petista que fungió como vocero de la precampaña presidencial de Sheinbaum detalló que, de acuerdo a las encuestas, él debería pertenecer al gabinete de la virtual presidenta de México.

“Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. ¡Ah, bueno!, entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondería la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto. Yo quedé en tercer lugar, pero si lo que dice Ángel Balderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete, en cuarto lugar. ‘¡Ah, pero te dieron una senaduría pluri!’. Se las regreso, se las regreso. No se vale hacer trampa en la discusión, ahora resulta que quien quedó en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso”, recriminó.

Tras sus declaraciones, Claudia Sheinbaum declaró en conferencia que el legislador petista es un compañero “de primera” y dijo que seguirá siendo parte del movimiento, por lo que luego hablará con él.

“Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerísima, aparte del cariño, como compañero de lucha, pues tenemos un cariño personal… Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante dentro en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo, pero ya voy a platicar con él en su momento”, explicó.

Proceso