Inicio » Se registra hundimiento en la avenida López Mateos; es atendido por la J+
Portada

Se registra hundimiento en la avenida López Mateos; es atendido por la J+

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de reparación de un hundimiento sobre la Avenida López Mateos, a la altura del cruce con la avenida Óscar Flores.

Cuadrillas del departamento de alcantarillado de la J+, repusieron de 18 metros de colector de 24 pulgadas, en el carril de extrema derecha con sentido de norte a sur, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Para estas labores se utilizó maquinaria especializada, dos excavadoras, camiones de volteo y dos cuadrillas del organismo, que atendieron el reporte para restablecer el servicio en la red sanitaria.

Los trabajos quedarán concluidos este miércoles para posteriormente dar paso al bacheo y permitir la normal circulación vehicular.

banner

La J+ en acción, reafirma su compromiso con la ciudadanía, respondiendo de manera oportuna a los reportes para el buen funcionamiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

You Might Also Like

You may also like

Alerta EU por camarón “radioactivo” en Walmart

Amplían hasta el 1 de octubre plazo para tramitar el Engomado Ecológico

Catean predio en Infonavit Casas Grandes; detienen a abuelita con cocaína

Oficial: Sheinbaum reduce la edad mínima para esta Pensión del Bienestar

Inicia la UACJ el Foro UACJ:IA en el ámbito educativo

Localizan sana y salva a Ericka Yvonne, ausente desde el 17 de...

Juárez noticias All Right Reserved.