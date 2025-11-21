Inicio » Se reúne Sheinbaum con legisladores en Palacio Nacional
Nacional

Se reúne Sheinbaum con legisladores en Palacio Nacional

Legisladores de Morena se reunieron este jueves en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Alrededor de las 17:00 horas, un camión de la marca Tourister llegó al Centro Histórico, corazón de la Ciudad de México; a bordo estaban los integrantes parlamentarios de Morena.

Personalidades como Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de la mayoría;

Julieta Ramírez, senadora de la República por Baja California; y Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro.

