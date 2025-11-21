Legisladores de Morena se reunieron este jueves en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alrededor de las 17:00 horas, un camión de la marca Tourister llegó al Centro Histórico, corazón de la Ciudad de México; a bordo estaban los integrantes parlamentarios de Morena.

Personalidades como Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de la mayoría;

Julieta Ramírez, senadora de la República por Baja California; y Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro.

Milenio