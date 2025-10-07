Martes 7 de Octubre del 2025

El titular de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, se reunió con vecinos de la colonia Bosques de Waterfill, con el objetivo de darles a conocer los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, además de escuchar sus peticiones.



El titular de la dependencia informó que fue una charla con un número considerable de residentes de esa zona, quienes le entregaron algunas peticiones para mejorar el entorno del sector, entre ellas pintar señalamientos de las áreas de discapacidad.



Comentó que los habitantes de esta colonia le dieron el reporte de vehículos “yonkeados” en distintos puntos del sector, lo que provoca la obstrucción de entradas a las viviendas, además de la presencia de perritos callejeros.



“Agradecemos a los vecinos del sector por recibirnos con gran amabilidad y por su compromiso con el bienestar de su comunidad, trabajando unidos, se pueden lograr grandes cambios”, expresó.



El funcionario dio a conocer que anteriormente los habitantes ya habían solicitado la reparación de algunas luminarias del sector y personal de la Dirección de Servicios Públicos ya se encuentra trabajando en ello.



“Seguiremos trabajando de la mano con la ciudadanía para que el cambio continúe”, resaltó el coordinador de Atención Ciudadana del Suroriente.