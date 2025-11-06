El senador panista Ricardo Anaya expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras el incidente de acoso ocurrido durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y advirtió que el hecho refleja la incapacidad del Gobierno federal para garantizar la seguridad, no solo de la mandataria, sino también de la población en general.

De acuerdo con el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, el episodio debe encender las alarmas sobre la situación de violencia que vive el país. “Absoluta solidaridad y cualquier mujer violentada o acosada”, señaló Ricardo Anaya.

Subrayó que si las autoridades no pueden garantizar la integridad de la titular del Poder Ejecutivo, es difícil esperar que logren proteger a los millones de ciudadanos que enfrentan a diario riesgos similares.

“No es entendible que no puedan cuidar a la Presidenta de la República; eso explica por qué la seguridad está como está (…) Si no se pueden hacer cargo de la seguridad de la Presidenta, ¿Cómo se van a hacer cargo de la seguridad del país?”, cuestionó.

Anaya señaló que México atraviesa un momento crítico debido a la falta de resultados de las políticas implementadas durante el actual sexenio, las cuales, a su juicio, han fallado en contener la delincuencia y en generar condiciones de tranquilidad para las familias.

Al ser cuestionado sobre versiones que calificaban el acercamiento del hombre a Sheinbaum como un posible montaje, el legislador prefirió no sumarse a especulaciones ni descalificaciones.

“No tengo idea de qué están hablando. Acusan sin pruebas; es una falta de seriedad enorme”, destacó.

Debate