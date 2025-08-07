Inicio » Se suma FGE a campaña de vacunación del Gobierno del Estado para erradicar el sarampión
Se suma FGE a campaña de vacunación del Gobierno del Estado para erradicar el sarampión

En respuesta a la instrucción de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, para frenar los contagios de sarampión en la entidad, este jueves 7 de agosto se instaló un módulo de vacunación en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde las 9:00 horas, el personal acudió a solicitar la inmunización de refuerzo o primera vez, que fue aplicada por la Secretaría de Salud Estatal en un módulo provisional instalado en la planta alta de las oficinas del Paseo Bolívar.

La vacuna se aplicó tanto a quienes no la han recibido, como a quien solo quería un refuerzo, debido a la incidencia de esta enfermedad, en territorio chihuahuense, así como una dosis contra el tétanos.

Además, las y los colaboradores de la FGE recibieron medicina preventiva, como ácido fólico, preservativos, y para desparasitación intestinal, de manera gratuita.

