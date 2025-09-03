El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que con el propósito de dar seguimiento al programa estatal de vacunación contra el virus del sarampión, se instalará un módulo de vacunación en el Parque Barrancas, en la Sierra Tarahumara.

El espacio estará disponible este próximo viernes 5 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas, y será atendido por personal de la Secretaría de Salud.

El biológico se aplicará a personas de entre 6 meses y 49 años; se recomienda presentar la cartilla de vacunación y, en caso de no contar con ella, se entregará un comprobante oficial que acredite la inmunización.

Se invita especialmente a las comunidades de Areponapuchi, Mogótavo, Bacajípare y Huitósachi, así como a los visitantes al complejo turístico, a acudir al módulo y aprovechar este servicio gratuito, que forma parte de las acciones estatales para proteger la salud de la población y prevenir brotes en la región de las Barrancas del Cobre.

El Parque Barrancas se encuentra ubicado en la zona del divisadero, a un paso de la estación del ferrocarril Chepe, en el municipio de Urique, a 40 kilómetros del Pueblo Mágico de Creel.