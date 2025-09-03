Inicio » Se suma Parque Barrancas a la campaña de vacunación contra el sarampión
Chihuahua

Se suma Parque Barrancas a la campaña de vacunación contra el sarampión

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que con el propósito de dar seguimiento al programa estatal de vacunación contra el virus del sarampión, se instalará un módulo de vacunación en el Parque Barrancas, en la Sierra Tarahumara.

El espacio estará disponible este próximo viernes 5 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas, y será atendido por personal de la Secretaría de Salud.

El biológico se aplicará a personas de entre 6 meses y 49 años; se recomienda presentar la cartilla de vacunación y, en caso de no contar con ella, se entregará un comprobante oficial que acredite la inmunización.

Se invita especialmente a las comunidades de Areponapuchi, Mogótavo, Bacajípare y Huitósachi, así como a los visitantes al complejo turístico, a acudir al módulo y aprovechar este servicio gratuito, que forma parte de las acciones estatales para proteger la salud de la población y prevenir brotes en la región de las Barrancas del Cobre.

banner

El Parque Barrancas se encuentra ubicado en la zona del divisadero, a un paso de la estación del ferrocarril Chepe, en el municipio de Urique, a 40 kilómetros del Pueblo Mágico de Creel.

You Might Also Like

You may also like

Exhorta PC por aumento del cauce del río El Carmen en Buenaventura

Logra Fiscalía Anticorrupción dos vinculaciones a proceso en casos distintos de corrupción...

Rescatan a masculino secuestrado en el poblado de “El Falomir”, municipio de...

Celebra Óscar Avitia logros en Primer Informe de Presidenta Claudia Sheinbaum

Participa Gilberto Loya en instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia...

Refuerza Gobierno del Estado jornadas de vacunación en comunidades de la Sierra...

Juárez noticias All Right Reserved.