Ciudad Juárez, Chih.— La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social, en coordinación con el Colegio de Psicólogos de Ciudad Juárez, anunció el inicio de una campaña de prevención del suicidio dirigida a la población.

El objetivo es generar conciencia sobre la salud mental, ofrecer orientación temprana y establecer canales de apoyo para personas en riesgo.

Dentro de las acciones se contemplan mesas de trabajo con especialistas en psicología y prevención del suicidio. En estos encuentros se definirán estrategias para fortalecer la red de apoyo comunitaria, capacitar a personal de proximidad social y habilitar espacios de atención emocional.

“Esta campaña es un esfuerzo coordinado para vincular a las instituciones de seguridad con la comunidad, priorizando la prevención como una herramienta para salvar vidas”, señaló el director de Vinculación y Proximidad Social, Gerardo Rivas Córdova.

El Colegio de Psicólogos participará con talleres, charlas y acompañamiento en actividades comunitarias que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad.

La estrategia también contempla actividades informativas en espacios públicos, distribución de material preventivo, atención en centros comunitarios y la habilitación de líneas telefónicas de orientación psicológica gratuita.