Chihuahua

Seguirá la lucha para que Chihuahua de pensión a población con discapacidad de los 30 a 64 años: diputada Herminia Gómez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ

La diputada Herminia Gómez Carrasco quien integra el Grupo parlamentario de morena, fijó ante Congreso un posicionamiento sobre el primer informe de Gobierno que rindió la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que bajo el liderazgo de la Doctora Sheinbaum, el primer año de su gobierno, esta marcado por la continuidad de una visión humanista que fortalece el rumbo de la Cuarta Transformación iniciada en 2018 y que ha logrado consolidar los principios del humanismo mexicano, la justicia social y la igualdad efectiva.

Recordó la diputada, que por primera vez en la historia, un programa público destinó recursos directamente a las comunidades indígenas y afro-mexicanas, ejemplo de ello lo en Chihuahua, donde se restituyeron y regularizaron cerca de 10 mil hectáreas de tierras a comunidades Rarámuri.

Sobre los programas sociales del bienestar señalo, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y mujeres reciben hoy una pensión universal sin intermediarios, que más que un apoyo económico representa un reconocimiento a su dignidad como seres humanos. Sin embargo de nuevo expuso la legisladora, ‘aquí en nuestro estado seguiremos luchando para lograr ese bienestar a las personas con discapacidad entre los 30 y 64 años, porque es un derecho consagrado en nuestra Constitución’.

La diputada Herminia Gómez concluyó su posicionamiento al remarcar que como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, asume el compromiso de fortalecer el Estado de bienestar como motor real de igualdad y justicia, no solamente con buenas voluntades, sino actuando con congruencia y empatía.

