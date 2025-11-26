Después de casi cuatro horas de sostener una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores no llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, por lo que mantendrán los bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

A su salida de la mesa de la que se levantaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subdirector de la Conagua, Aarón Mastache, y otras autoridades, el frente de transportistas y campesinos acusó que no hay sensibilidad política del gobierno.

“El licenciado Yáñez nos pidió que, para continuar con la reunión, debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras, y que están en los puentes internacionales y que están en las aduanas. (…) Nunca se comprometieron a nada, y nosotros obviamente no nos vamos a retirar hasta en tanto no nos den una certeza de que las cosas van a funcionar”, dijo Eraclio “El Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Indicaron que la única manera de que los retiren de los bloqueos es con el Ejército o las policías. Actualizaron que los bloqueos se incrementaron a 40 en 26 estados.

A acusar intereses de empresarios, “El Yako” mencionó que están abiertos a que el gobierno los vuelva a llamar con una “perspectiva diferente”, en tanto seguirán las manifestaciones: “No que estemos rompiendo el diálogo,

simplemente creemos que no hay condiciones de seguir platicando con gente del gobierno que no tiene sensibilidad”.

Reiteraron que exigen el reconocimiento de la agricultura nacional, la salida de los granos básicos del Tratado de libre Comercio, la construcción de una banca de desarrollo, predios de garantía para todos y que se detenga la Ley de Aguas, así como seguridad en carreteras y adecuaciones a la expedición de licencias.

Acusaron también que hay persecución de las Fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República: “Estamos buscando y pidiendo al gobierno federal que le digan a la Presidenta que cese ese hostigamiento. El levantarse de la mesa y decir que no van a sentarse si no levantamos los bloqueos, es una excusa para el uso de la fuerza pública”.

Aseveran que el movimiento no es político, tras los señalamientos que hizo la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodrguez.

Por su lado, la Secretaría de Gobernación indicó que pese a la disposición y apertura del Gobierno de México, ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos.

Ello, “a pesar de haberles solicitado, desde el inicio de la reunión, comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las graves afectaciones a la población y avanzar en la atención de sus demandas”.

“El Gobierno de México reitera su permanente disposición al diálogo y la concertación con todos los sectores sociales, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía”, dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Las autoridades federales, encabezadas por Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, se levantaron de la mesa de negociación ante la falta de acuerdos, y se decretó un receso.

“Los funcionarios se levantan porque como siempre demandan, pero no dan soluciones”, acusó la ANTAC.

“Para continuar, les pido la libre circulación”, pidió César Yáñez.

“Estamos en el diálogo, pero no nos da absolutamente nada la certeza de resolver lo que estamos pidiendo “, dijeron los inconformes.

“Tampoco tengo la certeza de que levanten ese bloqueo”, respondió el subsecretario de la Segob.

Se espera que en los próximos minutos reinicié la mesa de negociación.

