Martes 11 de Noviembre del 2025

La Coordinación General de Seguridad Vial, por medio de personal adscrito al área de Educación Vial, llevó a cabo la capacitación de 12 choferes de transporte de personal de la empresa Maeesa, con la cual se les brindan las herramientas y conocimientos necesarios que posteriormente pondrán en práctica.



A través de esta charla se concientiza a los participantes en temas que van encaminados a la aplicación de las buenas prácticas viales al conducir y de la responsabilidad de transportar a gente de un lugar a otro.



En la plática, los 12 choferes de transporte de personal repasaron sobre los siguientes tópicos importantes:



– Manejo defensivo

– Causas fundamentales de accidentes y como evitarlos.



Para agendar un espacio para este tipo de curso a empresas, se sugiere comunicarse al número telefónico 656-737-0300, o bien, acudir directamente a las oficinas centrales de esta dependencia municipal de lunes a viernes en horario de oficina.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.