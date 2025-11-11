Inicio » Seguridad Vial ofrece curso de Manejo Defensivo a choferes de la empresa Maeesa
Seguridad Vial ofrece curso de Manejo Defensivo a choferes de la empresa Maeesa

by Salvador Miranda
Martes 11 de Noviembre del 2025

La Coordinación General de Seguridad Vial, por medio de personal adscrito al área de Educación Vial, llevó a cabo la capacitación de 12 choferes de transporte de personal de la empresa Maeesa, con la cual se les brindan las herramientas y conocimientos necesarios que posteriormente pondrán en práctica. 

A través de esta charla se concientiza a los participantes en temas que van encaminados a la aplicación de las buenas prácticas viales al conducir y de la responsabilidad de transportar a gente de un lugar a otro.

En la plática, los 12 choferes de transporte de personal repasaron sobre los siguientes tópicos importantes: 

– Manejo defensivo
– Causas fundamentales de accidentes y como evitarlos.

Para agendar un espacio para este tipo de curso a empresas, se sugiere comunicarse al número telefónico 656-737-0300, o bien, acudir directamente a las oficinas centrales de esta dependencia municipal de lunes a viernes en horario de oficina.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

