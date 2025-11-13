El Buen Fin 2025 en Ciudad Juárez inició con un amplio operativo de seguridad para proteger a las familias que acudirán a los principales centros comerciales durante los próximos días.

El subsecretario de Estado Mayor de la SSPE, Luis Ángel Rodríguez, informó que se destinaron 500 elementos permanentes, además del monitoreo continuo de la Plataforma Centinela, para reforzar la vigilancia en toda la ciudad.

Los agentes estarán desplegados en patrullas, a pie y mediante vigilancia cibernética, con el fin de prevenir robos y atender cualquier incidente.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, señaló que los operativos comenzaron desde el miércoles e incluyen presencia policial en zonas de alto tránsito.

Por su parte, la CANACO Juárez, presidida por Iván Pérez, estimó una derrama económica cercana a los 3 mil 300 millones de pesos, lo que representa una de las proyecciones más altas de los últimos años para la frontera.

Las autoridades exhortaron a la población a realizar sus compras de manera responsable y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, con el propósito de mantener una jornada segura y ordenada durante el Buen Fin 2025.