En reunión informativa de las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad, presidida por la diputada Jael Argüelles Díaz, se llevó a cabo la entrega del fallo del Comité de Selección para definir a las 33 mujeres que participarán en la próxima edición del Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua 2025.

Durante la reunión, la diputada Jael Argüelles dio unas palabras destacando la importancia de este ejercicio legislativo que impulsa la participación política y la representación de las mujeres chihuahuenses desde diferentes contextos y grupos sociales.

Posteriormente, se dio lectura al listado oficial de las 33 participantes seleccionadas, que representan a diversos sectores y grupos vulnerables, entre ellos mujeres con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+ y del pueblo Rarámuri, reafirmando el compromiso de este Parlamento con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Las participantes son:

Elsa Isela Domínguez Flores Ireyli Zuluamy Iracheta Lara Laura Verónica Corchado Espinoza Julia Santacruz Flores Blanca Verónica Palafox Sandoval Jessica Ruiz Rivera (LGBT) Griselda Margarita Camacho Treviño Jacquelyn Isamar Nava Lozano Jessica Anabel Loya Carrera Miriam Alejandra Herrera Alvídrez Flor Estela Castillo Sigala (Discapacidad) Yahaira Estefanía Durán Mendoza Anna Penélope Vallés Fraga Eileen Stefany Quintana Ornelas Kathya Melina González González Aylin Aguilar Corral Laura Lorena Fuentes Aldape (Discapacidad) Guadalupe Pérez Holguín (Rarámuri) Michell Renee Moreno Ramírez Mayra Alejandra Gómez Herrera (Rarámuri) Karmina Vanessa Terrazas López Alin Ganiri Ibarra Urbina Indhira Ilse Ochoa Martínez Cinthia Joana Caraveo Lechuga Daniela Holguín Ovalle Luz Daniela Natividad Molina (Rarámuri) María del Refugio Bustillos García Johana Pérez Domínguez Nubia Yudith Cruz Cardoza Sofía Valeria Calderón Serna Cristal Robles Durón Annie Loya Ballesteros (Pima–LGBT)

Con este evento, el Congreso del Estado continúa promoviendo espacios de diálogo, reflexión y propuestas legislativas con perspectiva de género, fortaleciendo la participación activa de las mujeres en la vida pública y política del estado.

En la reunión estuvo presente la diputada Joceline Vega Vargas, integrante de dicha Comisión legislativa.