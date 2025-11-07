Inicio » Seleccionan a las 33 participantes del Parlamento de Mujeres 2025
Chihuahua

Seleccionan a las 33 participantes del Parlamento de Mujeres 2025

En reunión informativa de las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad, presidida por la diputada Jael Argüelles Díaz, se llevó a cabo la entrega del fallo del Comité de Selección para definir a las 33 mujeres que participarán en la próxima edición del Parlamento de Mujeres del Estado de Chihuahua 2025.

Durante la reunión, la diputada Jael Argüelles dio unas palabras destacando la importancia de este ejercicio legislativo que impulsa la participación política y la representación de las mujeres chihuahuenses desde diferentes contextos y grupos sociales.

Posteriormente, se dio lectura al listado oficial de las 33 participantes seleccionadas, que representan a diversos sectores y grupos vulnerables, entre ellos mujeres con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+ y del pueblo Rarámuri, reafirmando el compromiso de este Parlamento con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Las participantes son:

  1. Elsa Isela Domínguez Flores
  2. Ireyli Zuluamy Iracheta Lara
  3. Laura Verónica Corchado Espinoza
  4. Julia Santacruz Flores
  5. Blanca Verónica Palafox Sandoval
  6. Jessica Ruiz Rivera (LGBT)
  7. Griselda Margarita Camacho Treviño
  8. Jacquelyn Isamar Nava Lozano
  9. Jessica Anabel Loya Carrera
  10. Miriam Alejandra Herrera Alvídrez
  11. Flor Estela Castillo Sigala (Discapacidad)
  12. Yahaira Estefanía Durán Mendoza
  13. Anna Penélope Vallés Fraga
  14. Eileen Stefany Quintana Ornelas
  15. Kathya Melina González González
  16. Aylin Aguilar Corral
  17. Laura Lorena Fuentes Aldape (Discapacidad)
  18. Guadalupe Pérez Holguín (Rarámuri)
  19. Michell Renee Moreno Ramírez
  20. Mayra Alejandra Gómez Herrera (Rarámuri)
  21. Karmina Vanessa Terrazas López
  22. Alin Ganiri Ibarra Urbina
  23. Indhira Ilse Ochoa Martínez
  24. Cinthia Joana Caraveo Lechuga
  25. Daniela Holguín Ovalle
  26. Luz Daniela Natividad Molina (Rarámuri)
  27. María del Refugio Bustillos García
  28. Johana Pérez Domínguez
  29. Nubia Yudith Cruz Cardoza
  30. Sofía Valeria Calderón Serna
  31. Cristal Robles Durón
  32. Annie Loya Ballesteros (Pima–LGBT)

Con este evento, el Congreso del Estado continúa promoviendo espacios de diálogo, reflexión y propuestas legislativas con perspectiva de género, fortaleciendo la participación activa de las mujeres en la vida pública y política del estado.

En la reunión estuvo presente la diputada Joceline Vega Vargas, integrante de dicha Comisión legislativa.

