—Ya rebasaron al Sindicato de Manuel Quiroz

—Instituciones de salud en insolvencia imparable

—Otro simbolismo más, para ganar simpatías electorales

La reforma contra el nepotismo y reelección se les batió como chocolate en Morena. Las críticas le llovieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los legisladores morenos después de que aprobaron un artículo transitorio que pospone hasta 2030 la implementación de la disposición que impide que un familiar directo suceda a un gobernante en su puesto.

La presidenta propuso que dicha iniciativa entrase en vigor en 2027. Sin embargo, los intereses de algunos líderes partidistas, como Manuel Velasco Coello, condicionaron su apoyo a la bancada de Morena para garantizar la mayoría calificada, solicitando que la norma se aplique a partir de 2030.

El nepotismo es una mala practica política en México que ha sido utilizada por años por los políticos para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad. Amiguismo, favoritismo, enchufe, enchufismo, cuatachismo, parcialismo, favor, parcialidad, predilección, privanza, póngale el calificativo que le guste.

En los tiempos estelares de la 4T esa practica no ha desaparecido y al contario, vaya desfachatez y desvergüenza. El nepotismo no es solo heredar a un hermano, esposa o hijo, un cargo de elección popular que ostentas a un periodo inmediato.

Un ejemplo claro que ilustra lo anterior es la propia María Luis Alcalde, dirigente del partido Morena quien tiene a su hermana, papá y mamá en cargos del gobierno federal y de la Ciudad de México, y los Batres, los López, los Obrador, los Sánchez Cordero, los Monreal, los Salgado, los Gallardo, y así podemos mencionar varios más.

Y ni que hablar de los gobiernos locales lo mismo, pero volvemos a lo ya dicho sólo cortinas de humo, símbolos, mentiras y baños de pureza de los morenos.

*******

Los profes del subsistema estatal cumplieron su amenaza de parar labores este jueves 27 de febrero para protestar por el mal servicio de salud Pensiones Civiles del Estado. El paro fue convocado por las bases y rebaso al Sindicato de la Sección 42.

La gran mayoría de los planteles cerraron las puertas y los docentes y personal de apoyo decidieron unirse a la protesta. Ante esta situación el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila reaccionó y pidió formar mesas de trabajo para encontrar soluciones.

Y como decía mi abuela: “a querer y no” al dirigente de la Sección 42 del Sindicato, Manuel Quiroz, no le quedo de otra que entrarle al guateque. Por qué no, desde un principio. No se sabe que acuerdos traigan con el gobierno del estado, la verdad que en dos semanas gobierno firme un pliego de peticiones que subsane lo mal que esta, así lo piensan muchos.

********

Y abonado un poquito más a este tema de los malos servicios de salud pública y que no es solo privativo de Pensiones Civiles, sino de otros como el IMSS y el ISSSTE están en una quiebra técnica, en una insolvencia imparable.

Los gobiernos lo logran tapar los hoyos negros en los que han caído estas instituciones que para un sector de la población no logran convencerlos de lo contrario.

Ni las mañaneras, ni las declaraciones acartonadas de los funcionarios los niveles de gobierno logran convencer a los miles de mexicanos que padecen la falta de servicios de salud eficientes.

Quién sabe hasta donde pueda aguantar el “Pueblo Bueno y Sabio”, si los 6 mil 200 pesos bimestrales le sirvan para comer, solventar los servicios más indispensables y sobre todo para pagar a las medicinas en las farmacias Similares.

Y ni hablar de los empleados municipales desde que los sacaron de Poliplaza y los enviaron a las clínicas patito entre ellas una de un González Mocken. Triste realidad.

*******

Como era de esperarse, la presidenta Claudia Sheinbaum logró un tope al precio de gasolina de 24 pesos por litro de magna o regular. Este precio tendrá una vigencia de seis meses.

La medida no aplica en las regiones fronterizas. Vale destacar que no todas las cadenas de gasolineras firmaron el acuerdo por lo que será volitivo. Los mexicanos deben recordar que no todas las estaciones de gasolina realizan la prueba de a litro. Ya usted puede imaginarse el resto.

La verdad es puro atole con el dedo, el gobierno de Sheinbaum no quiso rebajar el IEPS, el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolina. Por lo tanto, este acuerdo que consiguió la presidenta es otro simbolismo más, para ganar simpatías electorales. Dónde quedó aquella promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que la gasolina no costaría más de 12 pesos el litro.