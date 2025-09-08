Un ciudadano mexicano y alto miembro violento del cártel de Los Zetas fue sentenciado hoy a más de 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. También se le ordenó pagar 26.5 millones de dólares en decomiso.

“Eleazar Medina-Rojas utilizó violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, garantizó que el cártel mantuviera el control de rutas clave de narcotráfico utilizadas para introducir cocaína y marihuana a Estados Unidos, devastando nuestras comunidades”, dijo el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia. “La sentencia de hoy es un poderoso recordatorio de que el Departamento de Justicia perseguirá agresivamente y llevará ante la justicia a los miembros violentos de los cárteles, responsabilizándolos por la muerte y destrucción que han cometido aquí en Estados Unidos y en el extranjero”.

“Durante cuatro años, Medina-Rojas tuvo un férreo control sobre rutas donde logró traficar más de 3,000 toneladas de drogas hacia nuestra frontera sur en Texas”, dijo el Agente Especial a Cargo Jonathan C. Pullen, de la División de Campo de Houston de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Medina-Rojas controlaba las rutas que conducen a Brownsville, Laredo y McAllen, eliminando a cualquiera que se interpusiera en sus ganancias. El trabajo incansable de los agentes de la DEA en Houston interrumpió sus rutas de tráfico de drogas, lo que finalmente llevó a su captura y debilitó a la despiadada organización de narcotráfico Los Zetas”.

De acuerdo con documentos judiciales, Eleazar Medina-Rojas, también conocido como El Chelelo, de 53 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, fue miembro de Los Zetas, una organización de narcotráfico compuesta principalmente por exmilitares mexicanos que inició como el brazo armado del Cártel del Golfo. Posteriormente, Los Zetas formaron una alianza con el Cártel del Golfo y operaron conjuntamente bajo el nombre de “La Compañía”. Medina-Rojas era responsable de acciones de control y protección de rutas de narcotráfico, las cuales ejecutaba frecuentemente mediante violencia, amenazas y el uso de armas. Por ejemplo, Medina-Rojas participó en actos violentos contra grupos rivales durante conflictos por el control de plazas y rutas.

Medina-Rojas ascendió en las filas de La Compañía y ocupó importantes cargos de liderazgo, incluyendo la facilitación directa del tráfico de cocaína y marihuana hacia y dentro de Estados Unidos. Entre 2006 y 2007, se desempeñó como jefe regional o “jefe de plaza” en Monterrey, México, comandando a decenas de miembros de La Compañía en actividades de narcotráfico y actos de violencia. Fue responsable personalmente del ingreso de más de 450 kilogramos de cocaína y 90,000 kilogramos de marihuana a Estados Unidos.

La División de Houston de la DEA investigó el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con las autoridades en México para asegurar el arresto y la extradición de Medina-Rojas en julio de 2023.

Los abogados litigantes Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith, de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal, estuvieron a cargo del caso.

Este caso forma parte de la Operación Recuperar América (Operation Take Back America), una iniciativa nacional que concentra todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos. La Operación Recuperar América integra esfuerzos y recursos de OCDETF y del programa Project Safe Neighborhoods del Departamento.