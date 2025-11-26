La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Miguel Antonio R. C., por el delito de homicidio calificado.

En la continuación de la audiencia inicial, el imputado solicitó la terminación anticipad del proceso, aceptando su responsabilidad penal por la muerte violenta de Jesús Rafael O. B.

Las investigaciones ministeriales a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida, establecieron que el ahora sentenciado disparó con un arma de fuego a la víctima, en hechos registrados el 11 de noviembre de 2025, en la intersección de las calles Corteza y Polen de la colonia Universidad, en Ciudad Juárez.

El 18 de noviembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Homicidio, le notificaron la orden de aprehensión y se procedió en su contra.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 5791/2025, impuso la pena privativa de la libertad que Miguel Antonio R. C., purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.