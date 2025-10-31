El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, demostró que el acusado Efrén M. A., cometió el delito de violación con penalidad agravada, ilícito por lo que fue sentenciado a 33 años y cuatro meses de prisión.

Durante el juicio oral, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

La investigación ministerial determinó que Efrén M. A., de 56 años de edad, cometió el delito de carácter sexual a una menor de edad, en hechos registrados el 25 de agosto del año 2024, en el interior de una vivienda que se localiza en la colonia Vistas Bravo 3, en Ciudad Juárez.

Hechos delictivos por los que fue detenido el 30 de agosto del año 2024, por agentes investigadores que le cumplimentaron una orden de aprehensión,

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la pena privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 247 mil 140 pesos, por concepto de la reparación del daño.