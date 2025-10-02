La ciudad de Chihuahua será sede de la 33ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (Conasa), el máximo foro de consulta, análisis y asesoría en materia zoosanitaria en México.

El encuentro se celebrará los días 8, 9 y 10 de octubre en el Salón Lago Di Como, en modalidad híbrida (presencial y virtual), bajo el lema “Enfermedades reemergentes, viejas amenazas y nuevas estrategias para Una Salud”.

Se proyecta que reunirá a más de 1,000 participantes entre especialistas, productores, académicos, autoridades y representantes de la industria pecuaria de todo el país.

Durante la ceremonia inaugural, programada para el 8 de octubre a las 10:00 horas, se contará con la participación de más de 500 asistentes y se impartirán conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales.

Asimismo, se desarrollarán trabajos de los 22 comités técnicos que integran el Conasa, en cuatro salas simultáneas, donde se abordarán temas de relevancia nacional relacionados con la sanidad y producción de distintas especies pecuarias, acuícolas y de fauna silvestre.

Entre los temas a tratar destacan:

•Salud y producción bovina, porcina, avícola, ovina, caprina, acuícola y apícola

•Inocuidad de los alimentos

•Diagnóstico y laboratorios de sanidad animal

•Identificación, trazabilidad y movilización de animales

•Parasitología y uso de parasiticidas

•Medidas zoosanitarias internacionales y vigilancia epidemiológica

•Producción y sanidad de especies menores y de laboratorio

Como cada año, se entregará el Premio Nacional de Sanidad Animal, que reconoce la trayectoria profesional y las aportaciones de un especialista en el ámbito de la sanidad animal.

El evento contará también con una exposición comercial, en la que productores agroindustriales chihuahuenses apoyados por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) presentarán productos de valor agregado.

Cabe destacar que la entrada es gratuita y para consultar el programa completo de conferencias y actividades, se puede acceder al sitio oficial: www.conasamexico.org.

Roberto Valdez López, titular del área de Fomento Lechero de la SDR y miembro del Conasa, destacó la importancia de que Chihuahua sea sede nuevamente de este evento.

“Chihuahua es líder en exportación de ganado en pie a Estados Unidos con más de 550 mil cabezas anuales, además de ser el cuarto productor de leche a nivel nacional, logros posibles gracias a que mantiene estatus sanitarios privilegiados y libres de enfermedades, lo que fortalece la competitividad y la comercialización de nuestros productos pecuarios”, mencionó.

Por su parte, Enrique Sánchez Granillo, secretario técnico de la dependencia, subrayó que el Gobierno del Estado, por instrucción de la gobernadora Maru Campos, ha destinado este año una inversión histórica de 79.3 millones de pesos en campañas de sanidad e inocuidad.

Del total de esa suma, detalló, 55 millones se aplicaron exclusivamente al sector pecuario, para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención a enfermedades como tuberculosis, brucelosis y garrapata.

La 33ª Reunión Anual del Conasa refrenda el compromiso de la administración estatal y de México con la sanidad animal, como un pilar estratégico para la producción, el comercio y la seguridad alimentaria.