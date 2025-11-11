La titular de la dependencia, Viridiana Gómez, dijo que se convoca a todos los mexicanos que se registraron en la clase 2007 y remisos a participar en el sorteo que determinará los elementos que deben prestar el servicio activo en el Ejército Mexicano.

“El sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Estadio 20 de Noviembre, ubicado en la calle Ignacio Ramírez y 16 de Septiembre en la colonia Partido Escobedo”, explicó el funcionario.

Resaltó que los omisos a este ordenamiento se harán acreedores a las sanciones que la ley y el reglamento del Servicio Militar imponen en estos casos.

La funcionaria dio a conocer que desde el pasado 10 de enero y hasta el 15 de octubre se registraron 2 mil 180 jóvenes para adquirir su cartilla del Servicio Militar Nacional.