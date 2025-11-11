Inicio » Será el 16 de noviembre sorteo para el Servicio Militar Nacional en el Estadio 20 de noviembre
Ciudad Juárez

Será el 16 de noviembre sorteo para el Servicio Militar Nacional en el Estadio 20 de noviembre

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La titular de la dependencia, Viridiana Gómez, dijo que se convoca a todos los mexicanos que se registraron en la clase 2007 y remisos a participar en el sorteo que determinará los elementos que deben prestar el servicio activo en el Ejército Mexicano.

“El sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Estadio 20 de Noviembre, ubicado en la calle Ignacio Ramírez y 16 de Septiembre en la colonia Partido Escobedo”, explicó el funcionario.

Resaltó que los omisos a este ordenamiento se harán acreedores a las sanciones que la ley y el reglamento del Servicio Militar imponen en estos casos.

La funcionaria dio a conocer que desde el pasado 10 de enero y hasta el 15 de octubre se registraron 2 mil 180 jóvenes para adquirir su cartilla del Servicio Militar Nacional.

banner
You Might Also Like

You may also like

“Se la rayan” a la Fiscalía de la Mujer: exigen justicia en...

Detienen a sujeto por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos

Reconoce Desarrollo Social a su personal destacado

Vinculan a proceso penal a detenido por feminicidio cometido en la colonia...

Continúa la J+ sextorización del servicio con instalación de 7 válvula

Reconoce Gobierno a educandos del ICHEA y empresas comprometidas con la educación...

Juárez noticias All Right Reserved.