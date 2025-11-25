La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso el pie sobre el estímulo fiscal y lo quitó por completo para la semana del 22 al 28 de noviembre de 2025. Eso significa que a partir de ese periodo se paga la cuota total del IEPS en cada litro de gasolina y diésel.

El aviso llegó vía el Acuerdo 165/2025 y no deja espacio para interpretaciones. El estímulo queda en 0% para todos los combustibles. En números fríos, la cuota completa del impuesto sube al tablero sin descuento: 6.4555 pesos por litro para Magna, 5.4513 para Premium y 7.0946 para diésel.

En Ciudad de México, al corte del 24 de noviembre, el precio promedio de la gasolina y diésel seguía con cara de calma. Magna rondaba 23.71 pesos por litro, Premium 25.79 y diésel 25.81, según el portal Gasolina México. El problema es que esos precios todavía se ven con el filtro de semanas previas. Con el IEPS entero, lo normal es que la variación aparezca directamente en la manguera.

Hacienda ha jugado con estos apoyos casi como termómetro semanal. Ajusta estímulos según petróleo internacional, tipo de cambio y precios de referencia. De hecho, en meses recientes el país ya vivía con poco o nulo apoyo federal. En algunos casos van más de 30 semanas sin estímulo real, así que este recorte total solo confirma la ruta.

El efecto de pagar la carga fiscal completa no se queda en el tanque. Especialistas prevén presión en costos de transporte, algo que puede colarse a precios de bienes y servicios. Para el gobierno, en cambio, la lectura es otra: más recaudación justo en un tramo clave para las finanzas públicas.

Eso no significa que el precio quede libre para dispararse sin freno. Desde septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum confirmó que sigue el acuerdo voluntario con empresarios para mantener la Magna con tope máximo de 24 pesos. Participa 98% de las estaciones del país, así que la promesa cubre casi todo México.

En la práctica, todavía se puede encontrar gasolina Magna por debajo de ese techo. La estación 0210, en Calzada de Tlalpan 4342, CDMX, marca alrededor de 22.70 pesos por litro. Buen respiro para quien pasa por ahí, aunque ese pacto no aplica ni para Premium ni para diésel.

Con gasolina más cara, toca jugar con estrategia. Vale mirar el transporte público cuando convenga, compartir trayectos con gente cercana y llevar el mantenimiento del auto al día para que no desperdicie combustible. Hacienda no ha dicho si el estímulo volverá después del 28 de noviembre, así que lo más sensato es asumir semanas movidas y ajustar el presupuesto antes de que la aguja lo haga por ti.

Xataka