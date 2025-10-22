La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) invita a toda su comunidad estudiantil, así como al público interesado en la ciencia y la innovación, a participar en el 11.º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua, que se llevará a cabo los días jueves 23 y viernes 24 de octubre en el Centro Cultural Universitario, ubicado entre las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar.

Este encuentro tiene como objetivo fortalecer la formación académica de jóvenes estudiantes y recién egresados, fomentando la investigación como motor del desarrollo social, científico y tecnológico en la región. Durante dos días, se compartirán experiencias, proyectos y resultados de investigación en diversas áreas del conocimiento, con la participación de instituciones educativas de todo el estado.

Además, el evento ofrecerá conferencias magistrales, exposiciones de carteles científicos, mesas de trabajo y espacios de diálogo interdisciplinario que permitirán el intercambio de ideas entre investigadores, docentes y estudiantes.

Fechas: jueves 23 y viernes 24 de octubre

Lugar: Centro Cultural Universitario, entre Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar

Consulta el programa completo en: https://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/jovenesinv/11voencuentro