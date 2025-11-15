Mañana sábado 15 de noviembre se llevará a cabo la final del Torneo de Box Intercentros Comunitarios, por lo que invitan a la comunidad juarense a que acuda a estos encuentros.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que la culminación de este evento se realizará en la Plaza de la Mexicanidad a las 5:00 de la tarde.

“Participarán boxeadores de los Centros Comunitarios Terrenos Nacionales, San Antonio, Revolución Mexicana, Villarreal, Riberas del Bravo, La Montada, Granjas de Chapultepec, Ampliación Fronteriza, Anapra y Francisco I. Madero”, comentó.

“Invitamos a toda la comunidad juarense a disfrutar de este torneo donde se enfrentarán los mejores peleadores finalistas de los diferentes Centros Comunitarios”, expresó el funcionario.