El registro de usuarios de telefonía móvil en México será obligatorio en los próximos meses, como parte de los esfuerzos del gobierno y las compañías telefónicas para combatir la extorsión, fraudes y delitos cometidos a través de líneas celulares.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en conjunto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, inició el 1 de septiembre una prueba piloto que se extenderá hasta octubre, previo a la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El proceso será obligatorio para todas las nuevas líneas adquiridas en los centros de atención de las operadoras y para las líneas activas, que tendrán un periodo de registro adicional.

Para completar el trámite, los usuarios deberán presentar un documento oficial con CURP, que quedará vinculado a la línea contratada.

De acuerdo con la ATDT, los datos personales de los usuarios quedarán bajo resguardo de las compañías telefónicas y no podrán ser consultados por el gobierno, en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales.

Las operadoras habilitarán una modalidad remota para que los usuarios con líneas ya activas puedan realizar el registro sin necesidad de acudir físicamente a un centro de atención.

El objetivo de esta medida es evitar fraudes, extorsiones y delitos cibernéticos, mediante un mayor control en la identificación de los titulares de cada línea.

El acuerdo fue firmado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la presencia de autoridades federales y representantes de las empresas de telecomunicaciones.

Según Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, esta etapa piloto permitirá detectar áreas de mejora antes de la aplicación general del registro obligatorio en todo el país.

