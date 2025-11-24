El director de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez tendrá una participación relevante en la Convención Anual y Expo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), uno de los foros más importantes del país en materia hídrica.

Este martes 25 de noviembre, el director ejecutivo de la J+, formará parte del panel de especialistas donde presentará la ponencia “Servicios de Agua JMAS Juárez”, donde realizará un recuento de la evolución histórica del organismo, la importancia de su creación, las atribuciones que hoy desempeña, así como las labores operativas y los retos actuales que enfrenta una de las descentralizadas más grandes del norte del país.

El evento, que se desarrollará del 25 al 27 de noviembre en el Poliforum León, Guanajuato, reunirá a líderes, expertos y autoridades del sector del agua para abordar temas clave como la gestión de recursos hídricos, la regeneración de agua, los avances tecnológicos y las estrategias ante la escasez del recurso.

La Expo ANEAS, se ha consolidado como el punto de encuentro nacional más relevante para el intercambio de experiencias, innovación y soluciones que fortalezcan la infraestructura hídrica y mejoren la prestación de los servicios de agua en el país.

Con esta participación, la J+ reafirma su compromiso con la profesionalización y mejora continua del servicio, en beneficio de los juarenses.