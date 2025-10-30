—El evento olió más a destape que a informe

—Fácil metieron unos 4 mil ‘fans’ al GYM del Bachi

—La J+ presume millones y tecnología

Vaya que se puso bueno el informe de actividades del director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez Rodríguez.

Tal como lo comentamos ayer en este espacio, Sergio prácticamente se destapó como aspirante a la presidencia municipal. Aunque nunca lo soltó directo al micrófono, el mensaje entre líneas estuvo clarito y todos los presentes lo captaron al vuelo.

La cosa se veía venir, pero nadie se imaginaba que el gimnasio del Bachilleres se iba a llenar como el concierto de los Tigres del Norte en la Expogan. Dicen los que saben que fácil metieron unas 4 mil almas, todos atentos al mensaje que, aunque nunca se dijo tal cual, sonó más a destape político que a rendición de cuentas.

Y es que el respaldo para Sergio no fue poca cosa. En la primera fila se acomodaron los pesos pesados: el exgobernador Francisco Barrio, el exalcalde Ramón Galindo, el exregidor Gustavo Muñoz Hepo, Sergio Madero, y varios panistas de abolengo.

La cargada oficial tampoco faltó. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, el de Hacienda, José de Jesús Granillo, el de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y el director de la JCAS, Mario Mata, el exalcalde priísta Enrique Serrano se dejaron.

Unos dicen que iban a escuchar el informe, otros que solo a dejarse ver. Ya sabe cómo es esto de la política: el que no enseña, no vende.

El formato, moderno y fresco, se notó que traía mano de expertos chilangos. Sergio Nevárez llegó algo nervioso, titubeando, pero conforme avanzó el evento, se fue soltando. Un par de bromas aquí y allá, y hasta el más escéptico salió convencido de que el conta quiere la presidencia municipal, y que no anda jugando.

Armar semejante evento desde una dependencia descentralizada como la Junta de Agua no es cosa fácil. Pero vaya que Sergio y su equipo supieron organizarlo. El objetivo se cumplió: rendir cuentas a los juarenses y, entre líneas, dejar claro que el director ejecutivo de la Jotamás se sube al ring en serio, con miras a pelear la candidatura del PAN.

Y después de este destape, nos cuentan que en Acción Nacional ya nadie duda que Sergio Nevárez va punteando en la carrera por la candidatura municipal. Eso sí, la competencia no será sencilla, porque por ahí también se apuntan Austria Galindo y el propio Gil Loya.

La contienda apenas comienza y esto apenas es el calentamiento, así que no pierdan de vista el siguiente capítulo, porque la novela política panista de Juárez promete buen desenlace.

***********

Dicen en los pasillos de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, la famosa J+, que este cuarto informe de Sergio Nevárez estuvo más cargado que tinaco de azotea en temporada de calor.

Y no es para menos: don Sergio se lució ante miles de juarenses, hablando de cercanía, confianza y un futuro con agua, presumió mil 76 millones de pesitos en 82 obras que, según sus cuentas, van a beneficiar a casi medio millón de almas fronterizas.

Pero, como en toda buena narrativa política, aquí el tema no es sólo el dinero ni las obras (que vaya que son necesarias en Juárez), sino el estilo.

Nevárez quiso dejar claro que la J+ no sólo reparte agua, también confianza y cercanía. Se aventó la puntada de presumir programas como “La J+ en tu Colonia” y “Ciérrale a tu Adeudo”, que incluso se aventaron descuentos del 50% para grupos vulnerables

En el informe también salió a relucir el ejército de Guardianes del Agua, cazando tomas clandestinas y regularizando cuentas, y el programa de Sectorización, que nos dicen le va a dar más orden al reparto del vital líquido. Hasta tecnología de punta hubo: medidores inteligentes, detectores satelitales, y hasta drones para vigilar tuberías. ¡De película futurista!

Lo interesante es cómo Nevárez no dejó pasar la oportunidad de agradecer a la raza que lo acompaña en la J+: “Este informe es dedicado a ustedes”, soltó entre aplausos. La postal perfecta para la foto del recuerdo y, por qué no, para apuntalar la imagen de equipo de la J+ y su líder.

Ahora, ojo, porque la modernización trae su propia narrativa: camiones vactors, sistemas de inyección, montacargas, drones y cámaras robotizadas. Nos cuentan que la certificación del laboratorio de calidad del agua está en proceso y que incluso están revisando los medidores para que no haya pretextos de facturación.

Don Sergio también aprovechó el reflector para agradecer a la gobernadora Maru Campos, con quien asegura se han invertido más de 4 mil 500 millones de pesos en cuatro años, la mayor cifra en la historia de la J+.

Aquí, más de uno en la grilla local asegura que este mensaje no sólo fue institucional, también político, ya lo decíamos líneas arriba, fue su destape para la presidencia municipal.